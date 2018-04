Napoli spillede med ti mand mod Fiorentina i mere end 80 minutter og tabte et vigtigt skridt i topstriden.

Firenze. Napoli sparkede i den grad liv i den italienske titelkamp med en udesejr over Juventus i sidste uge.

Men søndag kom Napoli ned på jorden igen, da holdet blev sendt hjem med et nederlag på 0-3 til Fiorentina.

Napoli spillede med ti mand i mere end 80 minutter efter Kalidou Koulibalys røde kort i det ottende minut.

Nederlaget betyder, at Napoli nu igen er fire point efter Juventus med tre runder igen. Juventus vandt nemlig lørdag 3-2 over Inter i et dramatisk opgør.

Kampen startede skidt for Napoli. Koulibalys fik rødt kort, da han kom for sent som sidste mand, og så var missionen om tre point pludselig en del sværere.

Med godt ti minutter til pause slog Fiorentinas Giovanni Simeone til. Simeone slap fri i venstre side og sparkede bolden under målmand Pepe Reina til 1-0.

Efter lidt mere end en time blev det 2-0 til Fiorentina, da et hjørnespark ikke blev afværget, og Simeone blev dobbelt målscorer med et nemt mål fra tæt hold.

Simeone fik også sikret et hattrick kort før tid med en flad afslutning, der slap forbi Reinas ben.

Vejen til guld ser pludselig meget vanskelig ud for Napoli. I de resterende tre kampe møder holdet Torino, Sampdoria og Crotone, mens Juventus skal møde Bologna, Roma og Verona.

/ritzau/