Napoli lagde sig op på andenpladsen i Serie A med en sen sejr på udebane over Genoa i silende regn.

Serie A-kampen mellem Genoa og Napoli lørdag aften var kortvarigt afbrudt på grund af voldsomt vejr, der efterlod en håbløs bane at spille på.

Men afbrydelsen var tilsyneladende lige præcis, hvad Napoli havde brug for. Klubben vendte 0-1 til 2-1 og tog tre point på den drivvåde bane.

Sejren bringer holdet op på andenpladsen - i hvert fald indtil Inter søndag eftermiddag gæster Atalanta og kan generobre placeringen.

Hjemme i Genova tog værterne føringen ved Christian Kouame efter en snes minutter. Rômulo sendte et formidabelt indlæg ind fra højre, og inde foran stod Kouame klar til at pande Genoa i front.

Først efter regnafbrydelsen blev der bragt balance i regnskabet. Kampen var knap 53 minutter gammel, da Fabian Ruiz håndterede banen perfekt.

Bolden trillede, men lagde sig pludselig helt død, hvorefter Ruiz med en sikker inderside sendte den fladt over i det lange hjørne.

Målet blev fulgt op af et stort Napoli-pres, der gav pote tre minutter før afslutningen på de 90 regulære minutter.

Lidt tilfældigt havnede et fladt frispark i fødderne på Davide Biraschi, som puffede kuglen over stregen til stor frustration for holdkammeraterne.

På den modsatte side jublede Napoli over målet, som bragte holdet op på 28 point. Det er tre færre end førerholdet Juventus, der også er forsvarende mester.

/ritzau/