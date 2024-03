Morten Frendrup bragte Genoa på vinderkurs i Napoli, men værterne fik sikret sig 1-1 kort før tid.

Den danske midtbanedynamo Morten Frendrup lynede lørdag i Genoas 1-1-opgør hos Napoli med sit første Serie A-mål i karrieren.

Det skrantende mesterhold smed Frendrups tidligere holdkammerat i Brøndby Jesper Lindstrøm i aktion efter en times spil, men selv om han var meget på bolden, fik Lindstrøm ikke sat det store aftryk på opgøret.

Frendrup åbnede ballet kort inde i anden halvleg, inden belgiske Cyril Ngonge udlignede efter knap 90 minutters spil.

Uden stjerneangriberen Victor Osimhen, som fik hvile, efter at han i den seneste tid var med til at føre Nigeria frem til en tabt finale ved Africa Cup of Nations, var Napoli en skygge af det mandskab, der i sidste sæson spillede sprudlende fodbold.

Efter en underholdende første halvleg med chancer i begge ender huggede Frendrup kort inde i anden halvleg kontrolleret og hårdt en løs bold i kassen fra feltkanten efter et glimrende angreb af udeholdet.

Herefter ville Genoa ikke meget, og Napoli kunne ikke meget, så langsomt og sikkert ebbede tiden ud for værterne, og Frendrup lignede en matchvinder.

Det indskiftede januarindkøb Cyril Ngonge fik efter en god vending og afslutning dog sikret lidt at glæde sig over for hjemmepublikummet på Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli er nummer ni i Serie A med et lille stykke op til de europæiske pladser, mens Genoa er 12'er med god luft til bunden og langt op til de sjove placeringer.

Topholdet Juventus havde også en i bedste fald middelmådig lørdag.

Holdet var bagud to gange i Verona, men fik trods alt forhindret sit tredje nederlag i træk og hentede 2-2 hos bundholdet efter træffere af Dusan Vlahovic og Adrien Rabiot.

Inter, der fredag bankede Salernitana 4-0, er dermed ni point foran Juventus og har endda en kamp i baghånden i forhold til sin foreløbigt nærmeste konkurrent i den italienske guldkamp.

/ritzau/