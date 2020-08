Gennaro Gattuso så sit Napoli-hold begå fejl og være ineffektive mod FC Barcelona, der kom i CL-kvartfinalen.

Napolis cheftræner, Gennaro Gattuso, var meget utilfreds med sit hold, efter at det lørdag aften røg ud af Champions League i ottendedelsfinalerne.

Napoli kom bagud 0-3 i udekampen mod FC Barcelona, der siden vandt 3-1 og kom i kvartfinalerne med samlet 4-2.

- Der er megen ærgrelse, for vi havde et blackout i en halv time, indkasserede tre latterlige mål og begik nogle meget store fejl i den periode, siger Gennaro Gattuso ifølge Football Italia.

Træneren mener, at hans hold kunne have leveret en mere tæt kamp mod det spanske storhold.

- Vi satte også Barcelona under stort pres. Vi skulle have scoret to mål tidligt i kampen, men i stedet scorede de andre.

- Det gør mig vred at indkassere et mål på en dødbold. Det driver mig til vanvid, siger træneren med henvisning til Clement Lenglets 1-0-mål på hovedstød efter et hjørnespark.

Barcelona kom senere foran 3-0, da Kalidou Koulibaly holdt for længe på bolden i eget straffesparksfelt, så Lionel Messi akkurat fik prikket den fra ham.

Herefter sparkede den senegalesiske forsvarer igennem i den tro, at han ville ramme bolden. Men Koulibaly ramte i stedet Messi til et straffespark, som Luis Suarez scorede på.

Lionel Messi havde tidligere i første halvleg bragt Barcelona foran 2-0 med et flot mål.

Lorenzo Insigne fik reduceret for Napoli kort før pausen på et straffespark, men det var ikke nok til at sende Napoli i kvartfinalen mod Bayern München.

- Jeg har altid sagt, at vi har nogle stærke og talentfulde spillere, men vi har brug for at forbedre os i forhold til mentalitet, for det er ikke godt nok, siger Gennaro Gattuso.

Den 42-årige træner var som spiller med til at vinde to Champions League-trofæer med AC Milan, og i 2006 blev han verdensmester med Italien.

