Napoli har fyret cheftræner Carlo Ancelotti, meddeler klubben sent tirsdag aften på Twitter.

'Napoli har besluttet sig for at fratage hr. Carlo Ancelotti rollen som cheftræner for førsteholdet,' skriver klubben i en kort meddelelse på Twitter og fortsætter:

'Venskabet, beundringen og den gensidige respekt mellem klubben, dens præsident Aurelio De Laurentiis og Carlo Ancelotti er intakt.'

Få timer forinden havde Napoli sikret sig avancement til ottendedelsfinalerne i Champions League med en sejr på 4-0 hjemme over Genk.

Sejren rakte til en andenplads i gruppen, som Liverpool vandt efter en sejr på 2-0 ude over Salzburg.

Opdateres...