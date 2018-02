Napoli vendte 0-1 til en 4-1-sejr hjemme over Lazio, og dermed overtog Napoli førstepladsen efter Juventus.

Napoli. Afgørelsen om det italienske mesterskab ligner et drabeligt opgør mellem Juventus og Napoli.

De to klubber bytter i øjeblikket plads i toppen af Serie A afhængigt af kamptidspunktet, og lørdag aften var det Napolis tur til at sætte et stød ind i boksekampen om det italienske mesterskab.

Hjemme i Syditalien vandt Napoli 4-1 over Lazio, og dermed overtog Napoli igen førstepladsen i rækken, som Juventus ellers overtog fredag med 2-0-sejren over Fiorentina.

Napoli topper med 63 point for 24 kampe, mens Juventus for samme antal kampe har et point færre på andenpladsen.

Med nederlaget ligger Lazio på tredjepladsen med 46 point.

Gæsterne fra Rom chokkerede ellers det fodboldglade hjemmepublikum, da Lazio kom foran 1-0 efter kun tre minutter.

Stefan de Vrij blev noteret for scoringen, men det var svært at se, at han rørte bolden, som blev sendt afsted af Ciro Immobile.

To minutter før pausen fik Jose Callejon udlignet til 1-1, og efter 54 minutter scorede Lazios Wallace et uheldigt selvmål til 2-1-føring til Napoli.

To minutter senere tog Napolis Mario Rui chancen med et langskud udefra, og bolden snittede Piotr Zielinski og gik i mål til 3-1.

Napoli var dog ikke færdig endnu, og med godt et kvarter igen fandt Zielinski fikst Dries Mertens, som fra tæt hold drejede bolden i mål til slutresultatet 4-1.

Tidligere lørdag var Andreas Cornelius med fra start, da Atalanta ude fik 1-1 mod Crotone.

Cornelius kom ikke på scoringslisten, men han spillede hele opgøret i Atalantas angreb.

AC Milan vandt ude 4-0 over Spal.

Milan ligger på syvendepladsen med 38 point, mens Atalanta ligger lige bag med et point færre.

