»Jeg er ked af det.«

Sådan lyder ordene fra Napolis Kalidou Koulibaly, der var manden, der fik opgøret mellem Juventus og Napoli til at minde om en Shakespearelignende tragedie for sidstnævntes fans.

I kølvandet på et heroisk comeback efter at have været bagud med tre mål smed Napoli hele sejren på gulvet, da Koulibaly sendte bolden i eget net, da uret viste... 92 minutter.

Det har gjort senegaleseren til aftenens skurk, og hændelsen har taget hårdt på den 28-årige forsvarsklippe.

Kalidou Koulibaly ligger tilbage i græsset efter sit skæbnesvangre selvmål. Foto: ISABELLA BONOTTO Vis mere Kalidou Koulibaly ligger tilbage i græsset efter sit skæbnesvangre selvmål. Foto: ISABELLA BONOTTO

»Det er et selvmål, som gør ondt på mig, for det kommer efter et utroligt comeback. Jeg er ked af det og undskylder, men jeg må - og vi må acceptere det: Vi er stærke. Vi har vist det. Og vi vil bevise det,« skriver Kalidou Koulibaly i et opslag på sin Instagram-profil. DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Efter 62 minutter viste måltavlen 3-0 i Juventus' favør, men tre Napoli-mål af Manolas, Lozano og Di Lorenzo - efter henholdsvis 66, 68 og 81 minutter - sendte det syditalienske hold på ret køl igen.

Selvmålet i kampens døende minutter ødelagde dog det hele for Carlo Ancelottis mandskab, der - igen - måtte se sig besejret af mægtige Juventus.

Koulibaly har været en af Napolis mest eftertragtede spillede, siden han kom til klubben i 2014.