Med et mål i det 90. minut sørgede Dries Mertens for, at Napoli spillede uafgjort 1-1 hjemme mod AS Roma.

Napoli. Den belgiske angriber Dries Mertens scorede et mål i det 90. minut, som betød, at Napoli hentede et enkelt point i hjemmekampen mod AS Roma.

Søndagens topkamp i Serie A endte dermed 1-1, og det betyder, at Juventus trækker fra i toppen af rækken efter denne weekends resultater.

Juventus, der lørdag vandt 2-1 ude over Empoli, fører ligaen med 28 point efter 10 kampe.

Napoli er placeret på andenpladsen med 22 point, mens Roma nu er helt nede som nummer otte med skuffende 15 point.

Romerne havde ellers bragt sig foran ved Stephan El Shaarawy efter 14 minutter, da han udnyttede manglende opdækning i Napolis felt.

Flere mål blev der ikke scoret, før indskiftede Mertens slog til i de døende minutter, da han stormede ind i feltet og afsluttede tæt på mål.

Tidligere søndag var der også to danskere i aktion i Serie A.

Den danske landsholdsback Jens Stryger Larsen var med i hele kampen for Udinese, som spillede 2-2 ude mod Genoa.

Larsen blev noteret for en assist, da han trak to Genoa-spillere til sig og overlod bolden til holdkammeraten Rodrigo De Paul, der hamrede 2-2-målet i nettet fra lang afstand efter 70 minutter.

Udinese har blot ni point efter ti kampe to placeringer over nedrykningsstregen.

Den danske U21-landsholdsspiller Joachim Andersen spillede hele kampen i det centrale forsvar for Sampdoria, der tabte 2-3 ude til AC Milan.

Både Sampdoria og Milan har 15 point på sjette- og syvendepladsen. Milan har dog kun spillet ni kampe, mens Sampdoria har spillet ti.

/ritzau/