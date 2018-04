Napoli slog Udinese med 4-2 og kom to point tættere på Juventus, som måtte nøjes med 1-1 mod Crotone.

Napoli. Spændingen om det italienske fodboldmesterskab blev øget onsdag aften.

Napoli vandt nemlig 4-2 på hjemmebane over Udinese, og da Juventus samtidig måtte nøjes med 1-1 på udebane mod bundholdet Crotone, er afstanden mellem Juventus og Napoli nu kun fire point.

Napoli har fem spillerunder til at hente forspringet. Napolitanerne har en oplagt mulighed til at hale yderligere ind søndag, når de to hold mødes i et topbrag i Torino.

Det var ellers svært at se, hvordan Juventus skulle sætte point til, da backen Alex Sandro bragte Juventus foran efter lidt mere end et kvarters spil i udekampen mod Crotone.

Storklubben sad på opgøret, men kunne ikke lave det 2-0-mål, som formentlig ville have punkteret kampen.

Det blev straffet midtvejs i anden halvleg. Ud af ingenting saksesparkede Crotones nigerianske angriber, Simy, udligningen i mål.

Cirka samtidig modtog Juventus dårlige nyheder fra Napoli, som havde vendt 1-2 til 3-2 hjemme mod Udinese, der var uden Jens Stryger Larsen. Siden blev det også 4-2 til Napoli.

Imens kæmpede Juventus for at fremtvinge et sejrsmål, men Crotone holdt stand og fik et point til bundstriden.

I kampen om tredje- og fjerdepladsen, der begge giver adgang til Champions League i næste sæson, vandt både Roma og Lazio, så Inter blev skubbet ned på femtepladsen.

Roma vandt 2-1 over Genoa, mens Lazio vandt en hæsblæsende udekamp mod Fiorentina med 4-3, efter at begge hold havde fået en mand udvist i det første kvarter.

Andreas Cornelius sad på bænken i hele kampen, da Atalanta vandt 3-0 ude over bundproppen Benevento.

/ritzau/