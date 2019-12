Få timer efter at Napoli gik videre i Champions League, blev Carlo Ancelotti fyret som træner.

Napoli har fyret cheftræner Carlo Ancelotti, meddeler klubben sent tirsdag aften på Twitter.

- Napoli har besluttet sig for at fratage hr. Carlo Ancelotti rollen som cheftræner for førsteholdet.

- Venskabet, beundringen og den gensidige respekt mellem klubben, dens præsident Aurelio De Laurentiis og Carlo Ancelotti er intakt, skriver klubben i den korte meddelelse.

Få timer forinden havde Napoli sikret sig avancement til ottendedelsfinalerne i Champions League med en sejr på 4-0 hjemme over Genk.

Sejren rakte til en andenplads i gruppen, som Liverpool vandt efter en sejr på 2-0 ude over Salzburg.

Efter tirsdagens sejr fortalte Ancelotti, at han skulle holde et møde med Napoli-præsidenten onsdag.

- Jeg håber, at jeg kan blive, men det er en beslutning, som præsidenten skal træffe. Holdet har kvaliteter, som det har vist i Champions League, men ikke i ligaen.

- De har ikke sagt noget til mig. Jeg forberedte mig på kampen. Vil jeg sige op? Det har jeg aldrig gjort før, sagde Ancelotti ifølge Reuters.

Resultaterne i Serie A har været skuffende for Napoli, der ligger på syvendepladsen i den italienske liga efter 15 runder.

Efter et nederlag på 1-2 hjemme til Bologna 1. december, der var sjette ligakamp i træk uden sejr, beordrede Ancelotti spillerne på tre dages træningslejr.

Bare en måned tidligere blev spillerne senest straffet med et lignende tiltag på grund af dårlige resultater.

Ved den lejlighed skabte det stor uro, da Aurelio De Laurentiis i raseri efter 1-2-nederlaget ude mod AS Roma 2. november beordrede trup og trænerstab på "ritiro" - en tvungen træningslejr og hotelophold - i en uge.

Metoden er almindelig kendt i italiensk fodbold, når resultaterne svigter. Ancelotti luftede sin uenighed, men rettede ind.

Da holdet få dage efter havde spillet 1-1 hjemme mod Salzburg i Champions League, begik spillerne imidlertid mytteri mod præsidenten. De nægtede at stige på bussen, som skulle fragte dem til hotellet igen. I stedet tog de hjem.

