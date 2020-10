Serie A-kamp søndag mellem Juventus og Napoli er i fare. Myndigheder vil ikke tillade Napoli at rejse nordpå.

Sundhedsmyndighederne i Napoli vil angiveligt ikke tillade byens Serie A-hold at rejse til søndagens udekamp mod Juventus.

Italienske medier rapporterer, at holdets afrejse lørdag eftermiddag til Torino i det nordlige Italien blev stoppet af lokale myndigheder.

Myndighederne greb ind af bekymring for, at holdet kan bringe smitte med sig tilbage til den region, hvor Napoli ligger.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa og den britiske avis Daily Mail.

Napoli mødte sidste weekend Genoa, som siden har meldt om adskillige covid-19-tilfælde.

To Napoli-spillere, Elif Elmas og Piotr Zielinski, er også blevet testet positive for coronavirusset.

Såfremt Napoli ikke møder op søndag, risikerer holdet at blive dømt som taber af kampen.

Juventus insisterer på, at opgøret skal spilles og det forsvarende mesterhold vil ikke acceptere en aflysning.

Klubben oplyser således i et tweet, at "førsteholdet vil gå på banen" i henhold til kampprogrammet.

Juventus-truppen er også sendt i isolation, efter at to personer omkring holdet er blevet testet positive.

Ifølge de nuværende regler i italiensk topfodbold skal et hold have mindst 13 spillere til rådighed for at kunne gå på banen. Er det ikke muligt, bliver modstanderen tildelt en skrivebordssejr på 3-0, skriver Daily Mail.

Lørdag blev kampen mellem Genoa og Torino udskudt på grund af masseudbruddet hos hjemmeholdet.

I alt 17 spillere blevet testet positive i klubben. Tidligere har Genoa meddelt, at danskerne Lasse Schöne og Lukas Lerager er blandt de smittede.

Foruden de 17 spillere har fem personer fra staben afleveret en positiv coronatest.

