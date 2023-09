Adamo Nagalo blev i anden halvleg af Conference League-kampen mod Fenerbahce skiftet ud til fordel for Jonas Jensen-Abbew, men det behagede tilsyneladende ikke landsholdsspilleren fra Elfenbenskysten.

Således gik han ud af banen uden at give hånd til sin holdkammerat, og den opførsel ville FCN-træner Johannes Hoff Thorup ikke se på, så han tog en samtale med sin spiller efter 1-3-nederlaget.

»Jeg har lige sagt til ham, at han skal huske at sige god kamp til sin holdkammerat, når han bliver skiftet ud. Det er bare helt almindelig god stil, og det tror jeg også, at han gik over og fik sagt til ham her efterfølgende,« siger Hoff Thorup, som forstår skuffelsen hos sin spiller:

»Det er helt fair, og man må godt være skuffet. For ham var det også en stor kamp, det er det for hele truppen. Der sidder mange spillere, som ikke kom ind i dag, men som ønskede, at jeg pegede på dem,« lyder det fra FCN-træneren, der mener, at Adamo Nagalo nok har været lige dele træt af udskiftningen som udviklingen i kampen.

Adamo Nagalo gav ikke sin holdkammerat hånden, da han blev skiftet ud. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Adamo Nagalo gav ikke sin holdkammerat hånden, da han blev skiftet ud. Foto: Francisco Seco/AP/Ritzau Scanpix

»Mon ikke det er en kombination.«

Udskiftningen af profilen kom, da der manglede 22 minutter af kampen ved stillingen 1-3.

»Vi ville ændre til en treback-kæde. Han har spillet 90 minutter i rigtig, rigtig mange kampe, også landskampe, i streg. Så der var også nogle fysiske spørgsmål.«

»Selvfølgelig har vi fuldgode erstatninger, men vi er også nødt til at tænke på det program, vi har været inde i, og især de spillere som ikke har fået en pause i landskampspausen, men som egentlig bare har kørt videre, så der var egentlig ikke tvivl om, at vi skulle til at give ham lidt pause, for vi kigger også ind i et hårdt program de næste par uger, så det bliver vi nødt til at have for øje, når vi spiller.«

»Og så synes vi også, at der var nogle muligheder i at gå i en treback-kæde og fik lagt Jeppe (Tverskov, red.) ind i midten af den. Vi syntes, der var nogle muligheder i det for os at få skubbet backene op, og det var det, vi forsøgte til sidst.«

Det kostede Nagalo en udskiftning, som han ikke var helt enig i.