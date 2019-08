To kampe.

Det var, hvad den nye træner i Næstved Boldklub, ‎Per V. Hansen Dos Santos, nåede som styrmand for klubbens 1. divisionshold.

Så blev parterne enige om at ophæve kontrakten.

Nu forklarer Per V. Hansen Dos Santos i et åbent brev sin version af bruddet, og han lægger ikke skjul på, at det fra hans side skyldes, at ledelsen har blandet sig i hans holdsætning.

Jeg frabad mig ”samarbejdet” med Rick Per V. Hansen Dos Santos

»Efter fem ugers hårdt arbejde, hvor vi lykkedes at få klubben og truppen på ret spor efter en kaotisk sommer med mange ændringer, er vi desværre blevet enige om at stoppe samarbejdet,« siger den nu forhenværende træner og tilføjer:

»Det er vigtigt at slå fast, at jeg er 100% tilfreds med klubbens, trænerstabens og spillernes arbejde. Alt fungerer, som det skal i en ambitiøs klub. Vi spillede en rigtig flot 2. halvleg mod Kolding, og jeg er stolt over, at vi er nået så langt på en måned. Det giver mig tro og håb om, at holdet nok skal få en fin sæson.«

»Imidlertid ønsker ejerne af klubben at have mere indflydelse på spillestil, holdudtagelse osv. Det ligger desværre langt fra min opfattelse af, hvorledes et fodboldhold skal ledes.«

»Derfor måtte jeg for 10 dage siden tage den tunge beslutning at bryde samarbejdet. Jeg frabad mig ´samarbejdet' med Rick og bad Alex om at finde en ny cheftræner.«

»For holdets skyld blev jeg på posten, indtil Alex kunne finde en ny. Det har han så gjort i dag, og det har han sin fulde ret til. For klubbens og holdets skyld vil jeg bede alle om at fortsætte deres gode arbejde og støtte på nøjagtig samme måde, som I har hjulpet mig med at få holdet igennem denne meget svære periode.«

»Giv den nye træner en chance. Måske er han manden, der kan hjælpe os det sidste stykke tilbage til 1. divisions-niveau. For vi skal alle huske: Trænere og ejere kan komme og gå, men Næstved Boldklub vil altid bestå.«

»Tak for et kort og hektisk, men også særdeles varmt gensyn med de mange gode mennesker i Næstved,« slutter Per V. Hansen Dos Santos sit åbne brev.

Næstved Boldklub har ifølge SN.dk ansat den 62-årige spanier Fernando de Argila i stedet for Per V. Hansen Dos Santos.