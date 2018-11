AGF kom tidligt foran, men Næstved slog tilbage og er i kvartfinalen. David Nielsen tager ansvar for fiasko.

AGF var senest i pokalfinalen for to et halvt år siden, men der bliver ikke en ny finaleoplevelse for AGF-tilhængerne i denne sæson.

David Nielsens tropper leverede nemlig en negativ overraskelse ved at tabe 1-2 på udebane til Næstved fra den næstbedste række i onsdagens ottendedelsfinale.

Efter kampen påtog cheftræneren sig ansvaret for fiaskoen.

- Der var mange ting, der ikke fungerede, siger han til TV3 Sport ifølge stiften.dk.

- Jeg har ikke gjort det godt nok. Det er meget simpelt. Det er ærgerligt. fordi pokalturneringen betyder meget for os.

David Nielsen er især utilfreds med, at det ifølge ham ikke var til at se forskel på de to hold.

- I dag var en katastrofe fra min side. Det er ikke sjovt nu, men der er kun én vej, og det er op på hesten, siger han.

Aarhusianerne formåede ikke at profitere af en tidlig føring, og da holdet i slutfasen pressede på for at redde pokallivet, havde de ikke marginalerne med sig mod et stærkt spillende hjemmehold.

AGF kom foran allerede efter syv minutters spil. Efter gode kombinationer havnede bolden hos Magnus Kaastrup i højre side, og hans flade indlæg blev ekspederet i nettet af Ryan Mmaee ved nærmeste stolpe.

Alt så altså ud til at gå efter planen for de aarhusianske favoritter, men efter et flot efterår i den næstbedste række er der højt humør på Næstved-mandskabet.

Hjemmeholdet nåede kun at være bagud i fire minutter. Efter et frisparksindlæg fra venstre side steg Søren Jensen til vejrs og headede bolden i en bue over AGF-keeper Oscar Whalley.

Ti minutter efter pausen kom Næstved foran, da Christoffer Boateng forsøgte et indlæg, som AGF's Casper Højer rettede uheldigt af, så den narrede Whalley i målet.

Kort efter kunne sydsjællænderne have sendt superligaholdet tæt på knockout, men Tobias Christensens straffespark blev pareret af AGF-keeperen.

AGF fik en gevaldig mulighed for at komme tilbage et kvarter før tid, men målscorer Mmaee sendte fra kort afstand bolden lige på målmanden.

I sidste minut af den ordinære spilletid traf Casper Højer stolpen med et hårdt spark, og tættere på kom AGF ikke.

/ritzau/