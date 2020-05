Fabian Ernst blev 31. marts idømt to måneders karantæne og en bøde på 10.000 kroner for at spille på sit hold.

Det var medejer af 1.-divisionsklubben Næstved Fabian Ernst, der 31. marts i år blev idømt to måneders karantæne og en bøde på 10.000 kroner for at have spillet på en af sit eget holds kampe.

Det erkender Ernst over for sn.dk.

Straffen blev uddelt af Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixingnævn, der i sin kendelse 31. marts ikke nævnte Ernst med navn, men skrev, at der var tale om en ejer og bestyrelsesformand i Næstved.

- I slutningen af 2019 blev jeg opmærksom på en sag, der relaterede sig til betting.

I den forbindelse vil jeg gerne bekræfte sagens rigtighed, men jeg vil også understrege, at disse spil var blevet foretaget udelukkende som en hobby og ikke med det formål at underminere ligaen, vores hold, eller modstander, siger Fabian Ernst til sn.dk.

Man må som klubejer ikke spille penge på sit eget holds kampe eller andre opgør, i den liga ens hold spiller i.

Det gjorde Ernst dog, da han blandt andre spillede på, at Næstved ville vinde en kamp mod HB Køge i 1. division 15. september sidste år. En kamp, der endte 1-1.

- Jeg placerer regelmæssigt væddemål på flere sportsgrene, hold og begivenheder som en form for fritid. Jeg er bosiddende i Hannover, Tyskland, og er ikke involveret i den daglige drift af klubben.

- Jeg betragtede mig derfor som en tilhænger med de samme privilegier som enhver almindelig Næstved-fan og antog derfor, at jeg ikke ville overtræde nogle væddemålsregler, siger Ernst.

Den to måneder lange karantæne starter, når 1. division genoptages. Når det sker, skal Næstved kæmpe for sin overlevelse i rækken. Klubben ligger således næstsidst med seks point op til det første hold over nedrykningsstregen.

Der resterer 13 kamprunder i landets næstbedste fodboldrække.

/ritzau/