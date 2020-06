For fjerde gang på lidt over et år har Næstved stoppet samarbejdet med en cheftræner.

1. divisionsklubben Næstved har fyret cheftræner Maximilian Dentz.

Det skriver klubben i et opslag på Facebook.

Dentz begyndte i trænerjobbet 1. januar og nåede altså knap et halvt år i spidsen for den nedrykningstruede klub.

- Det skal ingen hemmelighed være, at vi gerne havde set Maximilian stå i spidsen for holdet i år frem, siger Næstved-sportschef Peter Dinesen i opslaget.

- Men vi står over for otte vigtige kampe, hvor vi skal indhente holdene over stregen, og for at gøre det skal det være en samlet enhed, der kæmper for at nå det mål - og det føler vi - kræver ny energi for at få truppen til at gøre det.

- Det skal ske via klubbens værdier og på en måde, så vi kan se os selv i øjnene bagefter, siger han.

I november stoppede Næstved samarbejdet med Fernando De Argila. Det skete, få måneder efter at klubben stoppede samarbejdet med Per V. Hansen Dos Santos efter gensidig aftale.

I juni 2019 sagde Næstved farvel til Michael Hemmingsen, som siden blev sportschef i OB.

Den kommende træner i Næstved bliver altså nummer fem på lidt mere end et år.

Før sæsonafslutningen i 1. division ligger Næstved næstsidst med 23 point. Der er seks point op til HB Køge på den rigtige side af nedrykningsstregen.

De tre dårligste hold rykker ned.

/ritzau/