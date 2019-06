Ud med den sportslige ledelse.

I Næstved Boldklub bliver der nu renset ud, efter at sæsonen i 1. division endte med en fjerdeplads.

Sjællandske skriver i mandagens papirudgave, at direktør Jacob 'Gaxe' Gregersen og træner Michael Hemmingsen er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

»De nye ejere har haft et ønske om en ny strategi, som ikke er forenelig med 'Gaxe' og Hemmingsens tanker. Fabian Ernst og Alexander Quaye vil i en anden retning, og det har ført til afskedigelsen,« siger Peter Nielsen, der er slagschef i fodboldklubben - og dermed den medarbejder med den højeste titel lige nu.

Alexander Quaye og Fabian Ernst overtog klubben i januar, og i løbet af foråret var klubben meget tæt på at spille sig til en plads play-off-kampene om en plads i Superligaen.

Helt frem til sidste minut af sidste runde havde Næstved en chance for at sikre sig en top-3-placering.

Men her glippede drømmen om Superligaen med 1-1 mod Thisted, der udlignede til allersidst, da Næstved-spillerne jagtede det ene mål, der ville sikre tredjepladsen.

Både Jacob 'Gaxe' Gregersen og Michael Hemmingsen er kommet udefra med fortid i andre klubber, men nu vil Næstved satse anderledes i fremtiden.

Ifølge Alexander Quaye er man nu på jagt efter folk, der 'bløder grønt' og 'vil klubben mere end noget andet'.

Med andre skal der også i fremtiden satses på klubbens egne talenter.

»Uden på nogen måde at skulle sammenligne Næstved med klubber som Barcelona, Manchester United og Ajax, så kan man se, hvad det betyder for de klubber at have spillere af egen avl på førsteholdet. Spillere der kender klubben og dens kultur,« siger Alexander Quaye.

Silkeborg rykkede direkte op i Superligaen fra 1. division, mens Lyngby - der på sidste spillerunde overhalde Næstved - også rykkede op ved at besejre Vendsyssel i play-off-kampene.