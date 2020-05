Næstved-ejer Fabian Ernst er idømt to måneders karantæne samt en bøde på 10.000 kroner for at have spillet på en sejr til sit eget hold samt på andre kampe i 1. division, hvilket strider mod reglerne for matchfixing.

Det er dommen fra DIFs matchfixingsekretariat i sagen om den såkaldte 'A', der ikke er nævnt ved fulde navn i sekretariatets afgørelse, men er beskrevet som 'klubejer' og 'bestyrelsesformand i Næstved Boldklub A/S'.

Næstved Boldklub ejes af Fabian Ernst og Alexander Quaye.

I Næstved Boldklub henviser direktør Peter Nielsen til en udtalelse, som klubben har sendt til det lokale medie sn.dk, hvor det fremgår, at Fabian Ernst er den skyldige i sagen.

Foto: MUSTAFA OZER Vis mere Foto: MUSTAFA OZER

»I slutningen af 2019 blev jeg opmærksom på en sag, der relaterede sig til betting. I den forbindelse vil jeg gerne bekræfte sagens rigtighed, men jeg vil også understrege, at disse spil var blevet foretaget udelukkende som en hobby og ikke med det formål at underminere ligaen, vores hold, eller modstandere,« siger Fabian Ernst til mediet.

Her fortæller han også, at han trods sin status som bestyrelsesformand ikke er involveret i den daglige drift, da han bor i Hannover. Og at han blot spillede på sit eget hold som fan.

»Mine handlinger var på ingen måde beregnet til at opnå en unødig fordel i nogen form. Dette kan bevises ved det faktum, at den ene indsats, der involverede mit hold, var til fordel for mit hold, i mit eget navn og således ikke skulle være skjult,« siger Fabian Ernst.

B.T. har talt med Næstveds direktør Peter Nielsen, der dog allerhelst vil henvise til klubbens udtalelse til det lokale medie.

»Den sag går jeg ikke ind i. Den er afgjort. Matchfixing… der er jo ikke noget matchfixing der. Man kan jo se, hvad spillene har været. Og der har ikke været skjult noget som helst.«

»Det er en beklagelig sag, men jeg har sgu ikke nogen kommentarer til den. Det står alt sammen i den udtalelse,« siger Peter Nielsen.

Jeg stiller lige nogle spørgsmål alligevel. Du vil ikke forholde dig til den her matchfixing-dom?

»Forholde mig til den? Jeg forholder mig til den. Jeg kan kun forholde mig til, at den er afsluttet, og den dom, der er kommet, er den, jeg forholder mig til.«

Disse kampe blev spillet Væddemål 1: 02-10-2019 [HB Køge] - [Vejle BK] Væddemål 2: 15-09-2019 [HB Køge] - [Næstved BK] og [FC Roskilde] - [Nykøbing FC] Væddemål 3: 14-09-2019 [Fremad Amager] - [Viborg FF] Væddemål 4: 14-08-2019 [Vejle BK] - [FC Fredericia] Væddemål 5: 21-04-2019 [FC Roskilde] - [Fremad Amager]

Kan Næstved godt leve med en ejer, der er dømt for matchfixing?

»Dømt for matchfixing… Ja, vi kan kun beklage dybt, at der er opstået denne sag, men alt står i denne udtalelse fra klubbens side. Der står omstændighederne. Så den må jeg henvise til.«

Dommen faldt 31. marts, men der er ikke meldt noget ud før nu. Har I forsøgt at gemme sagen væk?

»Overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Denne her sag er blevet lagt ud nu, og det er ikke os, der bestemmer, hvornår den bliver lagt ud. Det må være DIF, der har valgt at gøre det. Det styrer vi ikke,« siger Peter Nielsen.

Næstved BK og Skive IK mødes søndag den 27. september 2015 på Næstved Stadion. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Næstved BK og Skive IK mødes søndag den 27. september 2015 på Næstved Stadion. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Selve sagen omhandler i alt seks væddemål, hvoraf en sejr til Næstved altså indgår i det ene væddemål kombineret med en anden kamp. Væddemålene blev indgået i en periode fra 21. april 2019 til 2. oktober 2019. Altså lidt over fem måneder.

Og der blev af Næstved-ejeren spillet for i alt 19.500 kroner, mens der kun var gevinst på det ene væddemål.

Det var spilleselskabet Betway, der sendte en indberetning om Fabian Ernsts spil på egen kamp og kampe i egen række, der førte til sagen, står der i matchfixingsekretariatets dom. Og Fabian Ernst erkendte med det samme.

Han får dog alligevel en straf, og den lyder altså på en bøde på 10.000 kroner samt en udelukkelse på to måneder fra første Nordicbet Liga-kamp spillet efter dommens afsigelse 31. marts.