Der er lagt op til et tæt løb i Danmarks næstbedste fodboldrække. Næstved ligger i top-3 med et lavt budget.

Spillerne passer studier og job ved siden af fodbolden, og klubben har ikke været at finde i Superligaen i over 20 år. Og så har Næstved et af det laveste budgetter i 1. division.

Ikke desto mindre ligger klubben inden weekendens kampe på en tredjeplads i Danmarks næstbedste fodboldrække - og kæmper med om oprykning.

Men spørger man cheftræner Michael Hemmingsen, så drømmer sydsjællænderne ikke superligadrømme.

- Vi har et af de laveste budgetter, og det arbejder vi ud fra. Jeg ved ikke, om det begrænser os, men det er præmissen for, hvordan vi spiller fodbold.

- Vores målsætning i Næstved er at etablere os i 1. division. Vi er kun lige halvvejs (igennem sæsonen, red.), og det står rigtig lige, så vi arbejder hårdt på også at være en del af rækken til næste år, siger han.

Michael Hemmingsen understreger dog, at Næstved er rustet til at spille med i Superligaen, skulle denne sæson ende med oprykning.

At feltet i år er tæt, inden 1. division om knap en uge går i vinterhi, vidner de seneste ugers kampe om. Her har holdene slået hinanden på kryds og tværs.

Topholdet Viborg tabte for to uger siden 1-3 til bundproppen FC Roskilde, og igen i sidste uge imponerede Roskilde med en overbevisende 7-1-sejr over Fredericia.

Dermed har Roskilde sneget sig op på 14 point, hvilket dog ikke er nok til at slippe væk fra sidstepladsen.

Viborg topper fortsat rækken med 29 point, mens Silkeborg er lige i hælene i jagten på en oprykningsplads og et kærkomment gensyn med Superligaen.

Med sine 25 point kan Næstved på tredjepladsen mærke presset fra et tæt felt - særligt før søndagens kamp mod Hvidovre.

- Hvidovre er et rigtig stærkt hold, som vi har haft svært ved at slå. Vi har tabt til dem, de gange vi har spillet mod dem.

- Men vi er overbeviste om, at vi har en chance, hver gang vi spiller i 1. division, og det har vi også søndag. Vi er optimistiske, siger Michael Hemmingsen.

Trods optimismen er det en udfordring at have et hold af spillere, der kun på deltid har fodbold i tankerne.

- Vi er kun deltidsfodboldspillere. Hvis man på sigt kunne få mulighed for at træne mere, så ville man kunne gøre det bedre, siger Michael Hemmingsen.

Kampen mellem Næstved og Hvidovre begynder søndag klokken 13.45.

/ritzau/