Dansk fodbold har netop været vidne til to af de mest bizarre, kuriøse, opsigtsvækkende og obskure uger i nyere tid.

Sagen om fupspilleren Bernio Verhagen har trukket utallige overskrifter, siden forløbet startede for to uger siden, da B.T. skrev om kidnapningsanklagerne mod Viborg-spilleren.

Siden eskalerede sagen, da B.T. i sidste uge bragte en artikel, hvor det fremgik, at en række af hollænderens tidligere arbejdsgivere slet ikke ville kendes ved ham. Og så kørte balladen.

Syv dage senere er sagen kulmineret i fusk, mystik, snyd, en fyring, en voldssag og en varetægtsfængsling af Bernio Verhagen.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne De seneste dage har B.T. fokuseret på Viborg FF's mystiske hollænder. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortyder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer – Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg.

Den seneste uge har Viborg ikke ønsket at stille op til et større interview. De har i stedet brugt torsdagens 1. divisionskamp mod Vejle som figenblad og sagt, at de først derefter ville stå til rådighed for kritiske spørgsmål vedrørende det balstyriske forløb omkring Bernio Verhagen.

For mange spørgsmål er opstået under forløbet: Hvordan havnede Verhagen i Viborg? Fattede klubben aldrig mistanke omkring den mystiske spiller, der faldt igennem til første træning? Og har han overhovedet fået løn for at spille i Viborg?

Efter opgøret mod Vejle har Viborgs pibe dog fået en anden lyd. Nu mørklægger klubben sagen, lyder det.

»Vi har ikke flere kommentarer til sagen. Den er overdraget til politiet og har virkelig fyldt rigtig meget både på det professionelle og det personlige plan. Klubben har besluttet, at vi skal kigge fremad og bruge tiden på noget, der bringer energi og ikke tager energi, som det har været tilfældet de sidste 14 dage,« skriver sportschef Jesper Fredberg i en sms til B.T.

1. divisionsklubben Viborg FF har ifølge BT ophævet kontrakten med den 25-årige hollænder Bernio Verhagen, der angiveligt har bedraget sig til en aftale med det jyske hold. Arkivfoto. Foto: Viborg FF's hjemmeside Vis mere 1. divisionsklubben Viborg FF har ifølge BT ophævet kontrakten med den 25-årige hollænder Bernio Verhagen, der angiveligt har bedraget sig til en aftale med det jyske hold. Arkivfoto. Foto: Viborg FF's hjemmeside

Lad os spole tiden en smule tilbage. Mere præcist tilbage til fredag den 22. november. I B.T.s store artikel om, at ingen vil kendes ved Bernio Verhagen, erkendte Jesper Fredberg over for B.T., at Verhagen var hevet ind for at pleje klubbens interesser i det mastodontiske agentfirma Stellar Group, der repræsenterer fodboldstjerner som Gareth Bale.

»Vi har hentet ham gennem et netværk. Det er for at pleje det netværk, at vi har taget ham ind. Så vi får mulighed for at tiltrække andre spillere. Det er det, der er tanken bag,« sagde Jesper Fredberg dengang.

Samme dag kom Viborg med en officiel udmelding, hvor det fremgik, at man fortrød ansættelsen af Verhagen, der blev rekrutteret »alene på baggrund af agentfirmaets anbefaling«, og uden at klubben havde set ham spille.

En ansættelse, der er sket på baggrund af falske papirer og en falsk agent, der har misbrugt en ægte Stellar Group-agents identitet.

Viborg har stort set ikke udtalt sig i løbet af skandalesagen om Bernio Verhagen. Og sådan fortsætter klubben, selvom planen var, at B.T. skulle lave et interview med sportdirektør Jesper Fredberg (ses på billedet) efter kampen mod Vejle. Men det tilbud blev trukket i land igen. Foto: Henning Bagger Vis mere Viborg har stort set ikke udtalt sig i løbet af skandalesagen om Bernio Verhagen. Og sådan fortsætter klubben, selvom planen var, at B.T. skulle lave et interview med sportdirektør Jesper Fredberg (ses på billedet) efter kampen mod Vejle. Men det tilbud blev trukket i land igen. Foto: Henning Bagger

Siden da har det været sparsomt med tilgængeligheden, bortset fra en officiel redegørelse søndag aften, hvor klubben forklarede, at de har været »offer for alvorlig kriminalitet, der omhandler både svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri«.

Siden det gik op for klubben, at den var blevet snydt og bedraget, har det ikke været muligt at få kommentarer til sagen fra hverken direktør Morten Jensen eller Jesper Fredberg med henvisning til torsdagens vigtige førstedivisionskamp mod Vejle.

Som altså nu er overstået.

Hele forløbet har givet et indblik i en fodboldverden, hvor lyssky handler og tjenester finder sted, uden at offentligheden ved en dyt om det.

Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forhold sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov Vis mere Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forhold sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov

Sagen har været anledning til flere spørgsmål end de fleste. For hvordan kan en mand, som ikke er i nærheden af at have niveauet, skrive sig til en professionel kontrakt med et fodboldhold?

Det er et af en række spørgsmål, B.T. har søgt svar på. Uden at få det. Her er flere af de spørgsmål, som Viborg nu ikke ønsker at svare på:

Hvordan er Bernio Verhagen egentlig havnet i Viborg?

Var der overhovedet tidspunkter undervejs, hvor klubben fattede bare lidt mistanke? Og hvordan sneg han sig udenom den mistanke?

Kan I fortælle i detaljer, hvordan I fik Bernio Verhagen tilbudt?

Der findes en repræsentant for Stellar Group i Danmark med navnet Magnus Magnusson. Skulle I ikke have kontaktet ham for at dobbelttjekke, om Stellar Group reelt var interesseret?

Hvad sker der efter hans første træning, hvor han faldt igennem?

Hvad gør I i den situation? Tager kontakt til den falske Mo Sinouh?

Hvis nu det her ikke havde været vist sig at være en falsk spiller med en falsk agent, og I havde sendt ham til Hebei med en fortjeneste - havde I så ikke stået med en dårlig smag i munden nu?