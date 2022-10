Lyt til artiklen

Brøndby IF ramte torsdag eftermiddag et lavpunkt i klubbens stolte historie – da Vestegnsdrengene blev banket gule og blå med et 0-4-nederlag til 2. divisionsholdet Aarhus Fremad i pokalturneringen.

Den grumme pokalfiasko har i den grad øget presset på cheftræner Niels Frederiksen, der også har leveret pointmæssigt svagt i Superligaen.

Han nægtede dog at kommentere på sin egen udsatte jobsituation, da han torsdag trænede med en flok slukørede spillere.

»Jeg har ikke nogen kommentarer til min egen situation. Det har jeg ikke fokus på,« lød det kontant fra cheftræneren.

Føler du, at du stadig har opbakning fra spillertruppen?

»Det gør jeg hundrede procent.«

Hvordan kan du mærke det?

»Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder i samme retning og gerne vil det samme. Den har jeg altid haft, og der er ikke noget, der har ændret sig.«

Man skal ikke lede længe på de sociale medier, før man støder på fans, der mener, at du skal fyres. Hvad tænker du om det?

»Jamen, jeg kan godt forstå, at fansene er utilfredse. For den præstation var under al kritik. Jeg vil ikke kommentere på, hvad fansene synes. De skal have lov at have deres holdninger, og det er helt fair.«

»Men hvis man kigger på præstationerne i Superligaen, så peger pilen den rigtige vej. Vi præsterer bedre og bedre og har ikke tabt i seks kampe.«

Hvilke konsekvenser får fiaskoen?

»Vi kigger på det, der skete – og så evaluerer vi på det. Men store konsekvenser i den forstand får det ikke. Vi arbejder videre mod næste kamp og tager læringen med os.«

Føler du, at der er kvalitet nok i denne trup til at være med i toppen af dansk fodbold?

»Ja, det føler jeg 100 procent. Det har vi også vist. Vi var jo tre sekunder fra at slå FCK i søndags. Præstationerne er på vej den rigtige vej.«

Det må have været en lang bustur hjem i går. Hvordan var stemningen?

»Som du kan forestille dig, så var den ikke i top. Stemningen var trykket, og alle var ekstremt frustrerede. Men det er ikke sådan, at vi sidder i en bus på vej hjem fra Jylland og råber og skriger ad hinanden og er oppe at slås. Folk brugte tiden til at reflektere.«

Brøndby skal søndag igen en tur til Aarhus – denne gang er det AGF, der står på menuen i et uhyre vigtigt opgør om top 6-placeringen.