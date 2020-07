Da brasilianske Arthur Melos skifte til Juventus blev gjort officielt i slutningen af juni, lignede det enden på en af sommerens store transfersagaer.

Men nu er der opstået problemer for den 23-årige midtbanespiller, der ikke har tænkt sig at færdiggøre sæsonen i FC Barcelona, skriver Marca.

For ifølge det spanske medie er midtbanespilleren utilfreds med, at den catalanske klub ikke har tænkt sig at rive spillerens kontrakt over allerede nu.

I stedet vil FC Barcelona have, at Arthur, som han blot kaldes, skal stå til rådighed i den kommende Champions League-kamp i august mod Napoli.

Arthurs utilfredshed kommer, efter han flere gange i løbet af sommeren slog fast, at han ikke ønskede at skifte væk fra klubben, men alligevel endte med at føle sig presset til et italiensk skifte.

Utilfredsheden har medført, at han blev væk fra en coronatest mandag, ligesom han heller ikke mødte op til træning i FC Barcelona tirsdag.

I stedet er Arthur rejst tilbage til hjemlandet Brasilien, hvor han har tænkt sig at blive, indtil kontrakten i Torino træder i kraft til næste sæson.

FC Barcelona har dog ikke tænkt sig at finde sig i den opførsel, hvorfor Marca rapporterer, at klubben nu har åbnet en sag mod Arthur, som er overgivet til klubbens juridiske departement, der arbejder på en sanktion over for Arthur som resultat af hans kontraktmæssige misligholdelser.

23-årige Arthurs skifte til Juventus har indbragt Barcelona 72 millioner euro svarende til cirka 537 millioner danske kroner.

Han kom til FC Barcelona i sommeren 2018 fra den brasilianske klub Grêmio og har siden da spillet 71 kampe for klubben med fire mål og seks assists til følge.