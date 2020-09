En svensk kickbokser nægter, at han var manden bag drabet på fodboldspilleren Anders Lindegaards eks-svoger juleaften sidste år.

Kickbokseren er den 23-årige Anis Fouad Hemissi, og han beskyldes for at skyde og dræbe Flamur Beqiri lige uden for døren til hans hjem. Det skriver Sky News.

Beqiri var bror til Misse Beqiri, tidligerede stjerne fra Real Housewifes of Cheshire. Misse Beqiri, der fra 2014 til 2016 var gift med den tidligere Manchester United-dansker Anders Lindegaard, var med i den britiske tv-serie i 2016.

Han blev skudt flere gange foran sin kone og unge dreng, omkring klokken 21 juleaften sidste år.

Her ses Anders Lindegaard sammen med ekskonen Misse Beqiri, der altså er søster til Flamur Beqiri, som blev dræbt sidste år. Foto: OLI SCARFF

Familien var netop kommet hjem til deres hus i Battersea vest for London, da den 35-årige Flamur Beqiri blev skudt af en pistolmand.

Det hævdes at Hemissi, der er fra Malmø i Sverige, fløj til London fire dage før skyderiet med det ene formål at dræbe Beqiri.

Hemissi flygtede efter nytår, og han blev arresteret i lufthavnen i København 20. januar, efter han var fløjet dertil fra London. Han blev efterfølgende udleveret til Storbritannien.

Han var kun med til høringen i Old Bailey i torsdags via et videolink.

Men han nægter anklagen om mord, og at han skulle have haft et forbudt våben, der bliver beskrevet som et halvautomatisk skydevåben.

Hans retssag er planlagt til at starte 12. juli næste år.

Flamur Beqiri var en svensk statsborger med albanske rødder. Han havde boet i London i en årrække, da han blev skudt.

Han giftede sig med Debora Krasniqi i Italien i oktober 2018.