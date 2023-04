Lyt til artiklen

Han scorede det sidste og afgørende straffespark og blev helten, der sikrede Argentina VM-triumfen.

Nu er 26-årige Gonzalo Montiel gået fra helt til skurk.

I hvert fald er han anklaget for at have begået seksuelt overgreb mod en kvindelig model.

Det skriver The Sun.

Det er kun få måneder, siden han var med til at vinde VM-titlen. Foto: Tom Weller Vis mere Det er kun få måneder, siden han var med til at vinde VM-titlen. Foto: Tom Weller

Til mediet siger en talsmand for argentinerens klub, Sevilla, at han nægter alt.

Episoden skulle have fundet sted 1. januar 2019 i forbindelse med en fødselsdagsfest hjemme hos Gonzalo Montiel.

Ifølge det argentinske medie Radio 10, siger kvindens advokat, at hun blev seksuelt mishandlet, og at situationen skulle være blevet »forværret af en gruppe af mennesker.«

Kvinden skulle angiveligt have været i et kortvarigt forhold med Montiel.

Dengang spillede han for hjemlandets storklub River Plate. Han skiftede til spanske Sevilla i 2021.