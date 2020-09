Hun er fodboldspiller, landsholdsstjerne, og så har Nadia Nadim haft en barndom, der er anderledes i forhold til mange andres.

Den 32-årige PSG-spiller er født i Afghanistan, og da hun var blot 10 år gammel, blev hendes far dræbt af Taliban.

To år efter flygtede familien til Danmark, og selvom det er mange år siden, ligger det stadig tydeligt i erindringen.

»Jeg kan faktisk huske det hele i detaljer. Jeg kan huske følelserne. Vi skulle smugles ud af landet og prøve at holde lav profil for ikke at blive opdaget. Vi kørte til Pakistan midt om natten, mens vi ventede på en menneskesmugler, der skulle have os ud af landet med falske pas og falske navne. Vi skulle lade som om, vi skulle være nogle andre. Jeg kan huske, der gik en fyr foran os i lufthavnen, og vi skulle bare lade som om, vi var en pakistansk familie.«

Nadia Nadim er en af stjernerne på det danske landshold. Foto: Henning Bagger Vis mere Nadia Nadim er en af stjernerne på det danske landshold. Foto: Henning Bagger

Sådan fortæller Nadia Nadim i en podcast til Garry Lyon & Tim Watson. De rejste fra Kabul til Italien, og herfra op igennem Europa i en lastbilstur, der varede over 40 timer.

De blev sat af tidligt om morgenen, hvor de så fik beskeden om, at de var i Danmark.

Egentlig skulle de have været i England, hvor de havde familie, men sådan endte det dog ikke for Nadia Nadim, samt hendes mor og fire søskende, der boede i en flygtningelejr til at starte med.

»Vi boede i to forskellige flygtningelejre. Den første var som et fængsel, hvor alle kom ind. Vi var der nogle måneder, og det andet sted var vi i otte måneder. Normalt, når folk taler om flygtningelejre, er det ikke gode historier, men det er nogle af mine sjoveste minder. Pludselig kunne jeg være barn igen, og jeg blev vild med fodbold,« siger Nadia Nadim.

Nadia Nadim spiller til dagligt i PSG. Foto: Fred TANNEAU Vis mere Nadia Nadim spiller til dagligt i PSG. Foto: Fred TANNEAU

Selvom det ikke var 'den bedste start' på livet, valgte Nadia Nadim at tage det som en udfordring og ikke give op.

I podcasten fortæller hun, at hun en dag gerne vil tilbage til Afghanistan for at se og opleve, hvordan tingene er. Hun vil dog ikke bo der, for den måde hun er blevet opdraget på og tænker vil ikke passe ind i samfundet der, forklarer hun.

»Jeg har haft et stærkt forbillede i min mor. Hun har opdraget os til, at mænd og kvinder er lige og skal bruge deres stemmer. Du skal bruge din stemme til at ændre verden eller det miljø, du er i,« siger Nadim og fortsætter:

»Det ville være svært for mig, og med det mindset ville jeg ikke kunne blive og overleve i et land, hvor kvinder ikke må have en stemme, og hvor de ikke engang bliver set som lige. Jeg er glad for, jeg fik et nyt liv og muligheden for at være mig selv. Hvis jeg var blevet i Afghanistan, tror jeg ikke, jeg havde levet i dag,« siger den danske landsholdsspiller.