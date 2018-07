Noget overraskende har Nadia Nadim meldt ud, at hun ikke længere ønsker at spille for Manchester City, og det har nu fået den engelske klub til at reagere.

For Nadia Nadim fortalte i sidste uge til BBC, at hun ikke følte sig hjemme i klubben.

»Det vil blive håndteret på en rolig og professionel måde af de rigtige folk i klubben,« siger Manchester Citys kvindeholds manager, Nick Cushing til BBC.

Nadia Nadim meldte ud, at hun håbede klubben ville finde en løsning og respektere hendes ønske om at lade hende gå.

Nadia Nadim (th.) i aktion for det danske landshold mod Ukraine. Foto: Henning Bagger

Hvorvidt det kommer til at ske, bekræfter Nick Cushing ikke.

»De (de rette folk, red.) skal nok finde en løsning,« siger han videre om situationen med den danske landsholdsspiller.

Det var torsdag i sidste uge, at Nadim kom med meldingen om, at hun havde indleveret en såkaldt transfer request, hvilket betyder, at hun har anmodet klubben om at komme ud af sin kontrakt.

»Det er en fantastisk klub på mange måder, men det er det ikke for mig,« sagde Nadia Nadim, der har spillet i Manchester City siden januar.

Den 30-årige danske landsholdsspiller har spillet i kvindernes bedste engelske fodboldrække siden januar.