Nadia Nadim kommer ikke i spil for det danske landshold i slutningen af måneden.

AC Milan-spilleren er nemlig blevet skadet.

Og derfor har angriberen måttet melde fra til landsholdet, som 28. februar møder Østrig.

Det skriver DBU på det sociale medie X.

Her meddeler unionen ligeledes, at Sofie Lundgaard, der til daglig spiller for Liverpool, er udtaget som erstatning.

'God bedring til Nadia – og velkommen på holdet til Sofie,' lyder det blandt andet.

36-årige Nadim står noteret for 105 landskampe for Danmark.

Hvis Sofie Lundgaard kommer på banen imod Østrig, vil det være hendes første optræden på A-landsholdet.

Nadia Nadim skiftede til AC Milan i det netop overståede transfervindue efter et par år hos amerikanske Racing Louisville FC.