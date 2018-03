Hverken Nadia Nadim eller Pernille Harder kom i aktion, men deres klubber gik videre i Champions League.

Linköping. Manchester City kan fortsat gå efter at vinde fodboldens Champions League på både herre- og kvindesiden.

Mens City-herrerne er klar til kvartfinalerne og skal møde Liverpool i næste uge, så gik kvinderne videre til semifinalerne onsdag aften.

Manchester City, der har danskerne Nadia Nadim og Mie Jans i truppen, vandt den første kamp 2-0 på hjemmebane over Linköping for en uge siden.

Og onsdag aften endte det med en målrig kamp og en sejr på 5-3 i Sverige. Dermed gik den engelske klub videre med en samlet 7-3-sejr.

Den danske landsholdsangriber Nadia Nadim sad på bænken i hele kampen, mens Mie Jans kom ind efter 73 minutter ved stillingen 5-2.

Hos Linköping var Janni Arnth og Maja Kildemoes med i hele kampen, mens den svenske klub skiftede Nicoline Sørensen ind i det sidste kvarter. Trioen kunne dog ikke ændre på det samlede nederlag.

Pernille Harder er også klar til semifinalerne i Champions League for Wolfsburg, som onsdag spillede 1-1 ude mod tjekkiske Slavia Prag.

Den danske landsholdsstjerne var ikke med i onsdagens uafgjorte kamp for Wolfsburg, som gik videre med en samlet 6-1-sejr.

Pernille Harder scorede to gange i tyskernes 5-0-sejr på hjemmebane over Slavia Prag for en uge siden.

FC Barcelona tabte uden Line Røddik Hansen med 0-1 hjemme til franske Lyon. Dermed er det spanske storhold ude af turneringen med et samlet 1-3-nederlag.

