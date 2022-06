Lyt til artiklen

De seneste måneder har Nadia Nadim været den mest omtalte kvindelige fodboldspiller i landet, selvom hun slet ikke har spillet fodbold.

Den 34-årige dansker har været sendt ud i noget af et stormvejr grundet sit arbejde som ambassadør for den kontroversielle VM-slutrunde i Qatar, men lørdag kunne hun glæde sig over at gøre comeback på fodboldbanen efter et længere skadeshelvede.

Og i den forbindelse jubler den danske landsholdsspiller.

'Der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Meget blod, sved og tårer, der skal knibes. Mange timer i motionscenteret, på banen, der skal løbes, trænes, spilles,' skriver hun.

'Vi er ikke ved at være tæt på at være i mål, men i går var en stor milepæl, og yees, jeg er meget stolt over det. Det føles så godt at dufte græsset og spille en kamp igen.'

Nadim blev skiftet ind i Racing Louisvilles 3-0-nederlag mod North Carolina Courage, mindre end 250 dage efter hun pådrog sig en korsbåndsskade 28. september i fjor.

Målet var netop at være tilbage inden for 250 dage, selvom folk – ifølge hende – ikke troede på, at det kunne lade sig gøre.

'Alle fortalte mig, at det er var umuligt, at der var nul chance for, at jeg ville være tilbage på banen inden for 250 dage.'

I opslaget takker hun også en række læger, holdkammerater m.m., ligesom hun nævner Aspetar-klinikken. Et specialiseret sportshospital, der ligger i … netop Qatar.

Om Nadia Nadim når at gøre comeback til kvindernes EM-slutrunde, der afholdes i juli i England, er indtil videre uvist.

Men tidligere har landstræner Lars Søndergaard ikke afvist, at hun er i spil til turneringen. På trods af det postyr, der har været omkring hende.