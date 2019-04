Det danske kvindelandshold leverede en skidt præstation i 0-4-nederlaget til Frankrig i Strasbourg.

"Røvringe" og "så dårligt" lyder det fra Nadia Nadim, efter at Danmark modtog en 0-4-lussing af Frankrig i testkampen mandag aften.

- Det er røvringe. Det er så dårligt spillet. Det er et stærkt hold, men vi gør det også nemt for dem, siger det danske kvindelandsholds angriber Nadia Nadim til DR efter kampen.

Danmarks anden angriber Sanne Troelsgaard lagde heller ikke fingre imellem efter kampen.

- Det er helt vanvittigt. Vi spiller en fornuftig første halvleg, men derefter kan vi ikke være det bekendt.

- Når man taber gang på gang, så er det ved at være træls at spille landskamp. Men vi må ikke gå ned på det her, vi skal hjem og have arbejdshandskerne på, siger Sanne Troelsgaard til DR.

Nederlaget i testkampen på Stade de la Meinau i Strasbourg, hvor Ligue 1-holdet RC Strasbourg til daglig huserer, var landsholdets sjette i de seneste ni kampe.

Frankrig er værter for verdensmesterskabet til sommer, hvor Les Bleus sammen med USA er favoritter til at vinde.

Det lykkedes ikke for Danmarks EM-sølvvindere at kvalificere sig til slutrunden.

De danske kvinder møder England i en ny testkamp 25. maj. Senere i august tager Danmark hul på EM-kvalifikationen.

/ritzau/