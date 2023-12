Hun mistede sin far i krig i Afghanistan, og sidste år blev hendes mor dræbt, efter hun blev kørt ned.

Fodboldstjernen Nadia Nadim har i en alder af 35 år mistet begge sine forældre, og nu fortæller hun, hvordan hun håndterer sorgen efter to så specielle dødsfald i den nærmeste inderkreds.

I DR-programmet 'Ultra ærligt' beretter hun først om tabet af sin far, der ´skete, da hun var otte år gammel, og dengang trøstede hun sig meget ved at vide, at hendes mor stadig var der.

Moderens død sidste år tog virkelig hårdt på hende, siger hun med vaklende stemme og våde øjne i DR-udsendelsen, der handler om netop det med at miste en, man har kær.

Nadia Nadim er uden klub, men var med landsholdet ved seneste samling.

»Jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skulle ske. Jeg kunne ikke forstå, at det skulle være hende. Jeg følte, det var unfair, og det synes jeg stadig, det er,« siger Nadim.

Hun mindes bedst moderen ved at bære hendes smykker og bruge hendes parfume. Selvom det ikke nødvendigvis er hendes stil, så er det dejligt for hende at kunne tænke på de gode minder, som de nåede at have sammen.

Udsendelsen er lavet på årsdagen for, at moderen gik bort.

Nadim fylder 36 i starten af 2024, og står lige nu uden klub efter en skadesplaget tid i USA.

Til gengæld har hun været en del af den nye landstræner Andrée Jeglertz' trup i den seneste tid, og intet i hendes udtalelser om fremtiden har indikeret, at karrieren skulle lakke mod enden.