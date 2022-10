Lyt til artiklen

Den danske landsholdsspiller Nadia Nadim skal agere tv-ekspert for engelske ITV under VM-slutrunden i Qatar.

Nadim, der i den grad har været i vælten det seneste år grundet sin VM-ambassadørrolle for den kontroversielle slutrunde, afslører på Instagram, at hun skal stå for fodboldanalyser sammen med andre prominente navne som Ian Wright, Gary Neville, Roy Keane og flere andre.

Nadim har tidligere arbejdet for netop ITV.

Det gjorde hun sidste sommer under EM-slutrunden, og det fortsætter altså denne vinter under VM i Qatar, hvor kanalen viser 32 kampe.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Nadims ambassadørrolle for VM-slutrunden i Qatar gjorde hende til genstand for heftig kritik i Danmark.

Landsholdsspilleren bliver betalt for at promovere slutrunden, der bliver kritiseret fra mange sider grundet Qatars lemfældige forhold til basale menneskerettigheder.

Det forhindrede dog ikke Lars Søndergaard og DBU i at udtage hende til EM i sommer, efter hun forklarede sit valg under stor mediebevågenhed.

Nadim er ikke den eneste dansker, der skal optræde på tv i Qatar.

Det samme gælder Peter Schmeichel, der skal være ekspert for beIN Sport. Et job, der også er genstand for mindst lige så stor opstandelse.