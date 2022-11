Lyt til artiklen

Den danske landsholdsspiller Nadia Nadim blev tidligere på ugen ramt af en frygtelig tragedie, da hun mistede sin mor i en trafikulykke.

Nadim kalder de seneste dage for de hårdeste i sit liv.

Nu vælger hun alligevel at fortsætte sit arbejde i forbindelse med VM i Qatar, som hun er ambassadør for, og hvor hun har været ekspert for britiske ITV.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

»Jeg har besluttet at fortsætte med mit arbejde, fordi jeg ved, at det er, hvad hun ønskede. Hun ønskede, at jeg skal være stærk. Det var sådan, hun opdragede os,« skriver Nadia Nadim.

»Jeg er nødt til at putte alle mine følelser ind i noget konstruktivt og gøre min mor stolt,« fortsætter hun.

Nadia Nadim fortalte onsdag, at hendes mor blev ramt af en hjulgraver tirsdag morgen, da hun var på vej hjem fra træning.

»De seneste dage har været de hårdeste i mit liv,« indleder hun sit Instagram-opslag søndag aften, hvor hun også takker de, der var mødt op til begravelsen.

»Jeg savner hende hvert sekund og hvert minut, men alligevel er jeg rolig, selvom hun ikke er her. Grunden er nok, at jeg i hjertet ved, at hun er et bedre sted.«