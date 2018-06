Skal du snart forloves? Dette spørgsmål har Nadia Nadim har fået ofte.

Især morens veninder har undret sig, og fodboldspilleren fortæller i sin nye bog ’Min historie’, at hun er træt af at forholde sig til det. Hun uddyber over for B.T. Sport.

»Jeg synes, det har været irriterende. Det er mit liv, og jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har styr på de ting, jeg gerne vil. Jeg forstår ikke, det er så vigtigt for folk. Men det har fyldt rigtig meget også med den baggrund, jeg har, og de forventninger, der er omkring det. Det synes jeg ikke altid har været så nemt,« siger Nadia Nadim.

Tidligt valgte hun fodbold som en soleklar nummer et, og det bryder med forventningerne, der var til hende særligt som ung grundet hendes afghanske og muslimske baggrund.

»Forventningen var, at jeg som ret ung skulle formes til at blive en husmor og klargjort til at blive gift og have børn. Der havde jeg andre planer. Jeg tænkte bare ’fuck that shit, hell no’. Det er jo ikke altid nemt at gøre op med de forventninger og normer,« siger Nadia Nadim med sit karakteristiske smil. Familien har støttet beslutningen, og de havde heller ikke fået lov til at presse hende i en anden retning.

Fakta Blå bog Navn: Nadia Nadim

Født: 2. januar 1988 i Afghanistan

Nuværende klub: Manchester City

Tidligere klubber: Portland Thorns FC, Fortuna Hjørring, Skye Blue FC, IK Skovbakken

Position: Angriber

For hvis husmor-vejen ikke er den, hun vil gå, hvorfor skal hun så påduttes det, spørger fodboldspilleren, der heller ikke måtte have kærester på samme måde, som veninderne i skolen.

»For mig har det været helt naturligt. Jeg accepterer, at det var, som det var. På det tidspunkt var jeg heller ikke interesseret, fordi jeg havde drømme og ambitioner at nå. Jeg var meget fokuseret. Selvfølgelig var det ærgerligt til tider, at det skal være så besværligt. Men det handler jo om kultur, religion og forskelle. Jeg tror, det ændrer sig stille og roligt med tiden,« siger Nadia Nadim, der har mødt bejlere på sin vej.

Nadia Nadim er en af profilerne på Kvindelandsholdet. I en tidlig alder valgte hun at satse på fodbolden.

I sin bog fortæller hun, hvordan en mand ikke ville respektere, at hun ikke var interesseret.

Var hun lesbisk? Nej.

Var der en anden mand? Nej.

Det handler bare om, at hun fokuserer på fodbold og studiet, men bejlere følger med som en del af religionen.

»Det er sket, siden jeg var 18-19 år. Sådan er livet. Så er det bare at sige pænt nej tak. Nogle bliver lidt fornærmede ligesom ham i bogen. Men jeg siger ofte på en pæn måde, at jeg værdsætter interessen, men jeg er i en fase lige nu, hvor jeg ikke er interesseret. Det kommer, når det kommer,« siger Nadia Nadim, der drømmer om at komme i Champions League-finalen med Manchester City og til VM med Danmark.

Sammen med resten af Kvindelandsholdet vandt Nadia Nadim sølv ved EM i 2017. Her bliver hun sammen med resten af holdet hyldet i Danmark.



Hun ser ikke udfordringer i at få en kæreste i dag, bare det er gennem den ’officielle vej’, men det bliver ikke nu. For livet som fodboldspiller kræver ofringer, og kærligheden har indtil videre været en af dem. Men det er det værd.

»Hundrede procent. Venner og familie bliver også nedprioriteret. Det er selvfølgelig ærgerligt, det skal være sådan. Hvis jeg skal nå det hele, er jeg bare nogen gange nødt til det. Jeg skal nok få tid til det hele. Du kan jo ikke spille fodbold, til du er 60, men det er bare det, der fylder lige nu. Jeg har ikke travlt med noget. Jeg tager det, som det kommer og nyder mit liv,« siger Nadia Nadim.