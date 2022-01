Tv-værten Piers Morgan har det med at tiltrække sig opmærksomhed på bekostning af andre, men nu får han igen af den danske landsholdsspiller Nadia Nadim.

Morgan mente som en af ellers få journalister, at The Sun havde fat i noget humoristisk, da avisen efter en Chelsea-kamp med deltagelse af danske Pernille Harder havde brygget overskriften: Harder, Harder, Cuthbert, Harder!

Det mente avisen godt, den kunne tillade sig, fordi Pernille Harder med tre mål og Erin Cuthbert med en enkelt scoring havde været afgørende i sejren over West Ham.

Samtidig skrev The Sun, at de to målscoreres efternavne lyder, som når fine mennesker har sex.

Piers Morgan, you’re still a jokehttps://t.co/PfwaxDaZ0h — Nadia Nadim (@nadia_nadim) January 22, 2022

Sjovt, mener altid kontroversielle Morgan, mens Nadia Nadim, der selv er i vælten i øjeblikket, slet ikke finder hans kommentar på sin plads.

»Kan ikke forstå al den fjollede ballade over denne historie/overskrift. Tag det roligt, damer. Det hedder HUMOR. Denne slags ting sker hele tiden for mandlige spillere. Kom over jer selv, helt ærligt,« lyder meldingen fra Morgan på Twitter, hvor Nadia Nadim slår tilbage med en kort kommentar.

»Piers Morgan, du er stadig en joke.«

Det har tv-værten ikke svaret på. Han er ellers ikke bleg for at reagere, når andre kritiserer hans holdninger.