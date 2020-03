Nadia Nadim er hamrede skarp til at sparke en fodbold i mål, men hun er også ekspert i at bruge et stetoskop.

Den 32-årige Paris Saint-Germain-spiller dimitterede nemlig som læge i 2019 sideløbende med sin fodboldkarriere, og nu er danskeren klar til at træde til, hvis der er behov for det.

For man skal ikke tage let på corona-virus, mener hun, og faktisk er hun forundret og fortørnet over, hvordan visse håndterer situationen og bruger hårde ord.

Det fortæller hun i et interview med TV 3 Sport, som du kan se øverst i artiklen.

Nadia Nadim fejrer en scoring mod Georgien i 8-0-sejren. Foto: Henning Bagger

»Jeg har så svært ved at forstå mennesker, der ikke kan tage det seriøst,« siger hun i interviewet.

»Jeg synes, at det er utrolig selvisk, at nogle ikke overholder regelsættet i denne her situation.«

Hun forklarer desuden, at corona er en 'farlig sygdom', som skal tages seriøst. Derfor overrasker manges reaktion hende.

»For mig er det en gåde. Jeg er lidt i chok over det,« forklarer hun.