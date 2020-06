Nadia Nadims navn er efter al sandsynlighed blevet misbrugt i forbindelse med en støttekampagne for Inger Støjberg.

Det kan DR Detektor afsløre.

Misbruget sker i en annonce, som Nye Borgerlige har indrykket for at støtte Inger Støjberg i forbindelse med afhøringen af den tidligere minister i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar med mindreårige piger.

I annoncen står der med stor skrift ‘Danskerne støtter Inger Støjberg’ under en tegning, som skal forestille Inger Støjbergs hårknold. Derudover består annoncen af en lang række navne, som angiveligt har doneret penge til støttekampagnen via hjemmesiden danskernestotterstojberg.dk.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

Ét af de navne, der står i annoncen, er Nadia Nadims. Der er bare et problem - den danske fodboldstjerne har ikke doneret noget som helst.

»Jeg ville aldrig støtte Nye Borgerlige eller Inger Støjberg, selvom jeg er meget imod, at piger bliver giftet væk som børn,« siger Nadia Nadim til DR Detektor.

På hjemmesiden kan man registrere navn og email, hvis man ønsker at optræde med sit navn i annoncen.

Men folk har haft mulighed for at opgive et falsk navn. Det erkender Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber.

»Vi har kigget efter det, der er åbenlys fis og ballade. For eksempel har nogle skrevet, at de hed Anders And og Joseph Goebbels. Og så har der været en del, der har kombineret latrinære ord med enten Inger Støjberg eller Pernille Vermund. Dem har vi selvfølgelig slettet,« siger pressechefen til Detektor.

Pressechefen oplyser samtidig, at partiet har forsøgt at skrive til den mailadresse, som er blevet opgivet sammen med navnet Nadia Nadim. Vedkommende har dog ikke svaret, og Lars Kaaber indrømmer, at han ‘har på fornemmelsen’, at nogen har opgivet et falsk navn.

Ifølge DR Detektor har det ikke været muligt at finde frem til andre danskere end den kendte fodboldspiller, som har navnet Nadia Nadim.