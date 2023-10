Den danske fodboldstjerne Nadia Nadim er igen havnet i modvind.

På sine sociale medieplatforme har den 35-årige angriber, der netop er udtaget til det danske landshold, torsdag postet en støtteerklæring for de civile ofre i krigen mellem Israel og Hamas.

Hun indleder erklæringen således:

»Over 500 mennesker dræbt af Israels angreb på Ahli Arab-hospitalet i Gaza. De fleste af dem børn og kvinder. Stop dette vanvid!!«

Foto: X.com – Nadia Nadim

Det er faldet mange X-brugere for brystet – for det er ikke bevist, at Israel stod bag bombningen af hospitalet. Tværtimod peger flere eksperter og efterretningstjenester på, at eksplosionen skyldtes en defekt raket fra Islamisk Jihad, der i Danmark kategoriseres som en palæstinensisk terrororganisation.

Og der er desuden sået tvivl om antallet af dræbte, som er meldt ud.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, har kun hovedrysten til over for Nadia Nadim, der i 2017 blev kåret som 'Årets dansker'.

»Jeg har sjældent set en sportsprofil undergrave sit eget image så hurtigt, som Nadia Nadim har gjort. Det er et eller andet sted enormt ærgerligt, fordi hun er en fantastisk fodboldspiller, og hun kunne være en fantastisk rollemodel,« lyder det fra Joachim B. Olsen.

Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T., mener, at DBU bør overveje, om Nadia Nadim kan spille for det danske landshold. Foto: Bax Lindhardt

Han henviser blandt andet til, at Nadia Nadim i forbindelse med VM-slutrunden i Qatar for et år siden underskrev en ambassadøraftale med den kontroversielle oliestat. I den forbindelse udtrykte DBU skuffelse over stjernens valg.

»Hun vil gerne vil støtte op om Qatar, som huser Hamas-ledelsen og bryder menneskerettigheder i en lind strøm, og nu medvirker hun til misinformation,« siger Joachim B. Olsen.

»Hvis jeg var DBU, ville jeg godt nok spørge mig selv, om hun virkelig skal repræsentere det danske landshold.«

Det spørgsmål har B.T. sendt videre til DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, som har sendt følgende sms-svar:

»Vi glæder os til at se Nadia på Kvindelandsholdet igen til vigtige Nations League-kampe, hvor holdet spiller om puljesejr og muligheden for at spille om en OL-plads.«

»Fodboldspillere har – som alle andre – ytringsfrihed. I DBU har vi stor respekt for og ser gerne, at også danske landsholdsspillere engagerer sig i samfundsdebatten, uanset holdning og område.«

»Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for egne holdninger og ytringer inden for de rammer, lovgivningen sætter. Det er ikke DBU's rolle at være dommer eller på anden måde sætte grænser på det område,« lyder det i sms'en fra Jakob Høyer.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Joachim B. Olsen anerkender, at Nadia Nadim her gør brug af sin ytringsfrihed – men hun bruger den på en dybt kritisabel vis, pointerer han.

»Ytringsfrihed er selvfølgelig vigtig – og den frihed har sportsfolk også. Men hvis ytringsfriheden bruges til at sprede propaganda på vegne af en terrororganisation, så ville jeg som DBU spørge, om det virkelig er noget, vi kan stå inde for.«

»Det er jo information fra Hamas, som hun spreder. Og under alle omstændigheder er der helt enorm stor tvivl om, hvorvidt det, hun skriver om Israel, er rigtigt.«

»Hun spreder et budskab fra en terrororganisation, og hun trækker det ikke tilbage, når det viser sig, at der mere end tvivl om, hvorvidt det overhovedet er rigtigt. Det synes jeg ikke, at DBU bør lade sig associere med,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator.

Nadia Nadim skal sammen med det danske landshold på fredag spille Nations League-kamp ude mod Island.