Real Madrid bevarede tålmodigheden og slap fra Valladolid med en 1-0-sejr efter et mål 12 minutter før tid.

Real Madrid var på vej mod pointtab sent søndag ude mod Valladolid i Primera Division, men så dukkede forsvarsspilleren Nacho Fernández op.

Efter 78 minutter var det Nacho, der steg til vejrs og headede bolden i mål, og så vandt Real opgøret 1-0, og højrebacken blev den helt store helt.

De tre point var kærkomne, for de betød, at Real Madrid spillede sig alene på førstepladsen foran rivalerne fra Barcelona.

Real Madrid har efter 21 spillerunder skrabet 46 point sammen, mens Barcelona er tre point efter.

Real Madrid har blot tabt en enkelt kamp i ligaen indtil nu i denne sæson, mens Barcelona er besejret fire gange.

Lørdag kom det seneste nederlag, da Valencia på eget græs vandt 2-0.

Nacho var med, da Daniel Carvajal, som normalt er førstevalg som højreback, var ude med karantæne.

Real Madrids defensive midtbanespiller Casemiro scorede to gange i den seneste runde, da Real slog Sevilla 2-1, og Casemiro var faktisk på pletten igen efter 12 minutter, men VAR annullerede scoringen for offside.

Valladolid viste sig i første halvleg at være en ganske hård nød at knække for Real Madrids stjernespillere, som altså måtte vente til 12 minutter før tid, før forløsningen indtraf.

Toni Kroos sendte bolden ind i feltet fra højre side, og her vred Nacho sig fri af sin markering og pandede bolden i mål til stor jubel.

Pione Sisto startede på banen for Celta Vigo og blev udskiftet efter en time i 0-0-opgøret hjemme mod Eibar.

Martin Braithwaite lod sig udskifte i sidste minut hos Leganes, som også spillede 0-0 i udekampen mod Atletico Madrid.

/ritzau/