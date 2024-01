Guldgrube.

Det argentinske fodboldfænomen Lionel Messi har gjort uvurderlig reklame for den bedste amerikanske fodboldrække, MLS, hvor verdensmesteren tørner ud for Inter Miami.

Men det er ikke kun de amerikanske fodboldfans, der jubler. Det samme gør Messis naboer.

Messi og familien har bosat sig i Fort Lauderdale, der er kendt som 'USAs Venedig' på grund af de mange kanaler, der binder byen sammen.

Og verdensstjernens ankomst til byen har fået de nærmeste huses priser til at skyde i vejret.

Foto: Eitan Abramovich/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Eitan Abramovich/AFP/Ritzau Scanpix

Det fortæller entreprenør og YouTube-stjerne Patrick Bet-David.

»I det nuværende marked har jeg allerede tjent 25 millioner dollar i egenkapital på det hus, jeg ejer,« fortæller han til VladTV.

Patrick Bet-David oplyser, at han har betalt 20 millioner dollar for sit hus, som han efter Messis ankomst hævder at kunne sælge 45 millioner dollar – og tjene 25 millioner dollar svarende til omkring 170 millioner kroner.

Messi er flyttet ind i kvarteret, og alle ønsker nu at bo her. Det er et indhegnet område på en ø med kun én vej ind. Det er et meget trygt og beskyttet område.«

»Og nu, hvor Messi er her, kommer folk sejlende i både for at se husene,« fortæller Patrick Bet-David, der har over fem millioner abonnenter til sin YouTube-kanal.

Messi bor i Miami sammen med hustru Antonela Roccuzzo og parrets tre sønner.