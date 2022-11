Lyt til artiklen

Landstræner Jesper Jensen bruger en af sine seks udskiftninger ved EM.

Fløjspilleren Cecilie Brandt skiftes ud, da det det vurderes, at hun må sidde ude i mindst to kampe med en ankelskade. Hun erstattes af Andrea Hansen, oplyser Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

- Brandt blev testet i forbindelse med landsholdets træning lørdag, og her har fysioterapeut Mikkel Hjuler vurderet, at Brandt ikke vil være i stand til at spille i de kommende kampe. Derfor er Andrea Hansen skiftet ind i truppen og Cecilie Brandt ud, lyder det fra DHF.

Cecilie Brandt deltog ellers i de planlagte medieaktiviteter lørdag eftermiddag på spillerhotellet. Her havde hun forbinding om sin venstre ankel, som hun gik forsigtigt på.

Danmark er under pres ved slutrunden efter et nederlag til værtsnationen Slovenien i første kamp. Søndag møder de danske håndboldkvinder Serbien i anden gruppekamp.

