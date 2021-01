Statistikken er ubarmhjertig... og desværre ikke til Martin Braithwaites fordel.

For med to mål i 16 La Liga-kampe er han langt, langt efter den mand, som han efterfølger som Barcelonas nummer ni: Luis Suarez.

'Sammenligningen som sprænger La Liga,' titler den spanske sportsavis Marca mandag morgen, dagen efter at både Barcelona og Suarez' Atlético Madrid har spillet.

Og der er altså ikke noget at sige til, hvis Barcelona-fansene savner Luis Suarez, der sparker den ene bold i nettet efter den anden.

Martin Braithwaite kom ikke på måltavlen i søndagskampen mod Elche. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Martin Braithwaite kom ikke på måltavlen i søndagskampen mod Elche. Foto: JOSE JORDAN

Indtil videre har Suarez scoret 12 gange i årets La Liga-sæson, og spilleren fra Uruguay bruger kun 1,5 afslutning per scoring mod 3,5 til Martin Braithwaite.

'Hvert mål fra uruguayeren er en dolk i hjertet på Barcelona-fans,' skriver Marca også om effektive Suarez, der i øvrigt skiftede på en fri transfer fra Barcelona til Madrid-klubben.

'Evnen til at generere mål nærmest på egen hånd, som han har, og den frygt han forårsager i feltet, kan ikke sammenlignes med den intimidering, som Braithwaite forårsager.'

Avisen melder også, at Braithwaite er langt fra Atlético-bomberens statistikker... hvilket er svært at anfægte.

Luis Suarez er oppe på 12 mål i 15 La Liga-kampe i denne sæson for Atlético Madrid. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Luis Suarez er oppe på 12 mål i 15 La Liga-kampe i denne sæson for Atlético Madrid. Foto: JUAN MEDINA

Det afspejler sig også i det faktum, at Suarez banker læderet i kassen, hver gang der er gået 92 minutter, mens den 29-årige dansker skal bruge hele 428. Og nogle vil måske mene, at målfarligheden afspejler sig en smule i tabellen, hvor Atlético fører La Liga med 10 point ned til Barcelona og en kamp i hånden.

Søndag var Martin Braithwaite i aktion for Barcelona mod Elche. Han spillede samtlige af kampens minutter, men kom ikke på måltavlen.

'Han bevægede sig på venstre fløj, hvor han ikke ser alt for komfortabel ud. Men han skjulte sig ikke,' skriver avisen Sport om danskerens præstation, hvor man også fremhæver hans afgørende fod i Barcelonas 1-0-mål. Her fik han et sekstal.

'Et flot indlæg til Griezmann fra venstre side udviklede sig til De Jongs heldige 1-0 mål. Han kæmpede, men uden den store succes,' melder Barcelona-avisen Mundo Deportivo.