Stjernen tog fusen på de fleste, da han i december valgte at sige stop.

Der lød et farvel og tak til farmand Sten, som altid havde fungeret som Andreas Christensens agent, og goddag til et nyt agentfirma. Kun seks måneder inden kontraktudløbet med Chelsea.

Siden da har alt omkring landsholdsstjernen været omgærdet af mystik.

Skriverierne om 'AC's fremtid har været mange, men udtalelserne fra hans far og de nye agenter – fra firmaet KIN Partners – har været ikke-eksisterende.

Derfor har B.T. sat sig for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Hvordan ser fremtiden ud, hvem er KIN Partners egentlig, og hvorfor blev den 25-årige forsvarsspiller en del af firmaets portefølje kun et halvt år inden hans kontraktudløb?

I den proces har især én ting været slående: den mystiske tavshed. For i jagten på svar har de mest af alt været 'ingen kommentarer' eller ligefrem lukkede døre.

De seneste meldinger fra britiske medier er, at Andreas Christensens fremtid umiddelbart tegner sig langt væk fra London. Det skyldes flere ting – og en af dem er, at forhandlingerne om en kontraktforlængelse skulle være startet helt forfra – altså fra nul – da KIN Partners trådte ind som repræsentanter for 'AC'.

Det skyldes, at agentfirmaet angivelig ville påbegynde forhandlingerne helt fra bunden, da de ikke var en del af spillet mellem Andreas Christensen og Chelsea i efteråret. Det var spillerens far, som tog sig af dem.

Andreas Christensen (th.) er blandt verdens mest ombejlede spillere lige nu. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Andreas Christensen (th.) er blandt verdens mest ombejlede spillere lige nu. Foto: PAUL CHILDS

Samtidig lyder meldingen, at danskeren skulle være løbet fra to aftaler med Chelsea. Derfor er klubben lidt loren ved at skulle bejle til danskeren en tredje gang.

Hvorfor Andreas Christensen valgte at skifte repræsentanter ud midt under en vigtig forhandlingsperiode med Chelsea, er ikke til at vide med sikkerhed. Men det peger mod, at danskeren havde brug for professionelle til at forhandle den bedst mulige kontrakt, som kan ende med at blive karrierens vigtigste.

Det er dog ikke til at finde ud af, hvem af de ansatte hos KIN Partners der reelt er danskerens agent.

Til gengæld er det ingen hemmelighed, at 'AC' er blandt de nederste i lønhierarkiet i Chelsea, og skiftet til KIN Partners ser ikke ud til at have sendt landsholdsstjernen tættere på en forlængelse med en monsterløn i Chelsea.

Nu ligner monsterklubberne Bayern München, Inter og FC Barcelona de varmeste bejlere til 'AC'.

Det stemmer godt overens med, at KIN Partners – der har hovedsæde i London – også peger mod Catalonien.

En af firmaets agenter, Francesco D'Argenio – som i øvrigt ikke havde nogen kommentarer til artiklen – har sit udgangspunkt i Barcelona, mens firmaets 'head of football' er onkel til Manchester City-stjernen Ilkay Gündogan. Hans navn er Ilhan Gündogan, og hans verdenskendte nevø er selvfølgelig også i folden hos KIN Partners.

Ifølge B.T.s oplysninger er netop Ilhan Gündogan, der er firmaets 'director of football', Andreas Christensens agent. Men heller ikke han havde noget at sige, da B.T. fangede ham torsdag.

Foretagendet har også et dansk navn, der formentlig får klokkerne til at ringe hos de fleste. For Joachim Bordinggaard – søn af Keld Bordinggard – står i spidsen for KIN Partners' nordiske afdeling, KIN Scandinavia.

Netop denne afdeling ejes af KIN-agenturet selv og af Keld Bordinggards hustru Vibeke, datteren Emilie og sønnen Joachim.

Gennem de seneste måneder har B.T. forsøgt at komme i kontakt med Joachim Bordinggaard adskillige gange, men han er aldrig vendt tilbage på vores henvendelser. Keld Bordinggaard har heller ingen kommentarer til artiklen.

Faktum er, at en af Danmarks mest værdifulde fodboldspillere står foran en enorm milepæl i sin karriere – og han kan gøre næsten, hvad der passer ham.

For eftersom spillerens kontrakt udløber 30. juni 2022, har han kunnet forhandle med alle dem, der passer ham, siden årsskiftet. Og han kan når som helst sætte sin underskrift hos sin fremtidige klub, uden at den pågældende skal betale en øre i transfersum, selvom 'AC' lige nu er værdisat til cirka 260 millioner kroner af sitet Transfermarkt.

Om det bliver nemmere at finde en ny klub ved hjælp af 'AC's nye stjernespækkede rådgiverfirma, der også har Lionel Messis storebror blandt agenterne, vil tiden vise.

Men det gør i hvert fald ikke hele foretagendet mindre mystisk og interessant.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Andreas Christensens far, Sten, til artiklen. Han ønskede heller ikke at udtale sig.