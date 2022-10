Lyt til artiklen

Organisationen 'Denmark Uncensored', der tirsdag beskrev danskere som racister, har nu lukket sin hjemmeside ned.

I et åbent brev til FIFA-præsident Gianni Infantino – som blev delt i flere mellemøstlige medier – beskrev organisationen, hvordan den danske regering bedrager befolkningen til at tro, at Danmark er et sandt demokrati- og menneskerettighedshimmerrige

På organisationens hjemmeside lå flere kritiske artikler om det danske demokrati, men derudover var det så godt som umuligt at finde ud af, hvem der stod bag.

Men at hjemmesiden nu er nede, peger i retning af VM-værten, mener Helle Malmvig, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i international politik i Mellemøsten.

Simon Kjær med 'One Love'-statement på sit anførerbind og den sorte trøje, som ifølge Hummel symboliserer et omvandrende sørgebind mod VM-slutrunden i Qatar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Kjær med 'One Love'-statement på sit anførerbind og den sorte trøje, som ifølge Hummel symboliserer et omvandrende sørgebind mod VM-slutrunden i Qatar. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er en klassisk desinformation, og som jeg i øvrigt også synes, peger i retning af, at det er Qatar. For hvis 'Denmark Uncensored' eksisterede, ville de jo være interesserede i, at medier i hele verden henvender sig til en formand eller en talsperson, så man kan få sin kritik ud,« siger Helle Malmvig og fortsætter:

»Hvis man kigger på det åbne brev, er der ikke nogen adresse, og der er ikke nogen person med navn, som har skrevet brevet under.«

Stanis Elsborg, senioranalytiker i Play the Game, ville tirsdag ikke udelukke, at det kunne være Qatar, som stod bag det åbne blev til FIFA.

Ifølge Helle Malmvig, er der dog flere ting, der peger på ørkenstaten, som forfatter af brevet.

»I det såkaldte åbne brev roser de blandt andet Qatar for deres fine organisering af VM. Det er noget af det, der stikker i øjnene for mig. En anden ting er så det, at selve historien om det åbne brev bliver bragt af Doha News, som har base i Qatar. I Qatar er der ikke frie medier og ytringsfrihed, så medierne skal operere ud fra det, styret synes er acceptabelt. Og så er der den tredje del: Hvem kunne have en interesse i at bringe den form for historie? Hvem gavner den?,« siger hun.

I brevet til FIFA-præsidenten opfordrede 'Denmark Uncensored' også til, at dommerne under Danmarks VM-kampe skulle bære sørgebind for at sætte fokus på 'den danske racisme mod sårbare grupper.'

Historien blev først bragt i Doha News, og spredte sig efterfølgende til flere mellemøstlige medier.

B.T. har været i kontakt med DBU, der ikke ønsker at kommentere på organisationens anklager og på kravet om sørgebind under Danmarks VM-kampe.