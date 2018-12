En druktur, partydrugs, et skænderi i en taxa, en iskold flod og en ræv.

Det er nogle af de særlige detaljer, der er dukket op, om det russiske fodboldtalent Alexey Lomakins dødsfald i forbindelse med en bytur i Moskva med en kammerat mandag aften.

Dødsfaldet har vakt international opsigt, og nu afslører nye videobilleder, som bliver vist på russiske medier, det 18-årige fodboldtalents sidste færden - og ikke mindst en mystisk ræv.

Ifølge russiske medier, som har offentliggjort overvågningsbilleder fra en park i Moskva, så viser de slørede billeder FC Lokomotiv Moskva-talentet stavre rundt i parken, angiveligt fuld og påvirket af stoffer. Videoen kan ses her.

CCTV reveal the tragic final moments of Alexey Lomakin before he froze to death https://t.co/XSK8emb5BZ pic.twitter.com/YNB7BgNtw9 — Sun Sport (@SunSport) December 6, 2018

På billederne kan man se den sorte skikkelse - Alexay Lomakin - slingre langsomt gennem den sneklædte park. Han stopper op på et tidspunkt og bøjer sig forover, og går så videre, inden han falder om på flodbredden.

Videoen fortsætter, og det er her ræven dukker op. På billederne kan man se ræven trække noget efter sig. De russiske medier skriver, at det skulle være Lomakins jakke, den har fået fat på.

Politiet har efterfølgende fundet Alexay Lomakins jakke, som indeholdt hans pung med identifikation, omkring 30-40 meter fra hans krop.

Politiet undersøger fortsat dødsfaldet, men Lomakin menes at være død på flodbredden som følge af kulde og forfrysninger i den iskolde Moskva-nat.

El posible crimen de Alexey Lomakin, futura estrella del fútbol, intriga a Rusia: las tres pistas que dejó en Moscú https://t.co/bqNyyBrw8h pic.twitter.com/SPDnhQvgkj — Infobae América (@InfobaeAmerica) December 4, 2018

18-årige Lomakin var på kontrakt hos storklubben FC Lokomotiv Moskva, hvor han spillede på traditionsklubbens U21-mandskab. Han havde spillet for klubben i 11 år.

Lomakin var mandag aften på en bytur med en kammerat, Ivan. De var fulde, men kammeraten kan ikke redegøre nøjagtigt for deres færden.

Russiske medier rapporterer også, at de to venner skulle være blevet smidt ud af en taxa efter et skænderi. Lomakins telefon er blevet fundet i hans taske, som han har efterladt i taxaen.

Lomakins mor skulle have fortalt politiet, at hendes søn kan have brugt stoffet Tropicamide. Det er en slags øjendråber, som menes at være populært at benytte som partydrug blandt russiske unge. Det kan have været det, der har ført til drengenes opførsel, lyder teorien.

En talsmand fra politiet i Moskva var det en mand, som var ude at lufte sin hund, som tilfældigvis fandt Lomakin død ved Gorodnya-floden, efter at hans mor havde kontaktet politiet, da han ikke var kommet hjem om natten.

»Han fandt liget. Den nedre del af kroppen lå i vandet, mens den øverste del var oppe på flodbredden.«

I FC Lokomotiv Moskva begræder de tabet af den talentfulde midtbanespiller.

»Vi er i chok over tragedien,« skriver klubben.