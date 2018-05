Hvor er Anthony Martial?

Det var spørgsmålet, der blev stillet rundt om Old Trafford søndag eftermiddag inden sæsonens sidste Premier League-kamp.

Den franske angriber var på forhånd blevet lovet en plads i startopstillingen mod Watford, men han var pist væk. Øverst i artiklen kan du se Anthony Martials seneste mål for Manchester United - det var 20. januar mod Burnley

Det var ESPN-journalisten Rob Dawson,der først var fremme med nyheden om den franske angribers fravær:

»Mourinho sagde, at Martial skulle spille i dag, men han er ikke med i truppen. Der er endnu ingen forklaring. Han var på Old Trafford omkring kl. 12 (engelsk tid, red.), men kørte væk.«

Mourinho said Anthony Martial would play today but he's not in the squad. No reason given yet. He was at Old Trafford about 12pm but drove away. — Rob Dawson (@RobDawsonESPN) May 13, 2018

Siden kom der så en forklaring fra Manchester Uniteds egen tv-station, MUTV, hvor det blev forklaret, at Anthony Martial havde pådraget sig 'en mindre muskelskade'.

Men det fik ikke spekulationerne til at stoppe.

Eksempelvis Twitter glødede med teorier om, at Anthony Martial nu helt sikkert er en færdig mand hos Manchester United - tidligere på året skulle manager Jose Mourinho have givet udtryk for, at franskmanden gerne må finde en ny klub.

Journalisten James Robson fra Manchester Evening News udtrykte sig sådan her:

»Lyder som en meget uheldig og dårligt timet skade for Martial (ifølge MUTV). Ikke helt sikker på, hvorfor det betyder, at han ikke kunne blive og se kampen.«

Sounds like a very unfortunate and untimely injury for Martial (according to MUTV).

Not quite sure why that means he couldn't even stay to watch the match — James Robson (@JamesRobsonMEN) May 13, 2018

Mange brugere på Twitter - som eksempelvis BBC-journalisten Simon Stone - har sammenlignet det med en lignende situation med klubbens tidligere angriber Ruud Van Nistelrooy:

»Martial kom for at hente sin bil lige for middag og kørte væk. Jeg kan huske Van Nistelrooy gøre noget lignende inden sidste kamp i 2006. Han spillede aldrig for klubben igen.«

As per @RobDawsonESPN. Martial came to collect car just before 12 noon and drove away. Remember Van Nistelrooy doing something similar ahead of last game in 2006. Never played for club again. — Simon Stone (@sistoney67) May 13, 2018

Anthony Martial blev den dyreste teenager nogensinde, da han kom til Manchester United i 2015, men spilletiden har været begrænset i denne sæson - men som tidligere nævnt havde manager Jose Mourinho lovet ham en startplads i søndagens kamp.

I torsdags lød det efter liganullerten mod West Ham.

»Marcus (Rashford, red.) og Anthony (Martial, red.) spillede mod Brighton (i seneste weekend), i dag var det Alexis (Sanchez, red.) og (Jesse, red.) Lingard. Søndag er en kamp for Martial og Rashford,« forklarede Manchester United-manageren.

Manchester United-Watford begyndte kl. 16 og er stadig i gang.