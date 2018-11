Den franske anklagemyndighed vil nu undersøge, om fodboldklubben Paris Saint-Germain (PSG) har udøvet racediskrimination i forbindelse med udvælgelsen af nye talenter til klubbens ungdomsakademi.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det franske medie Mediapart fremlagde for nylig dokumenter, der viser at racediskrimination var et fast element i PSG's talentrekruttering fra 2013 til 2018.

Anklagen går på, at klubben i fem år bad sine talentspejdere om ikke blot at vurdere interessante spillere ud fra spillernes færdigheder, men også ud fra deres hudfarve og oprindelse.

Spejderne blev ved hver spillervurdering bedt om at udfylde et skema, hvor der skulle sættes kryds ud for spillernes oprindelse.

Svarmulighederne var "nordafrikansk", "vestindisk", "sort, Afrika" og "fransk".

Den tidligere talentspejder Serge Fournier sagde i forbindelse med afsløringerne til Mediapart, at PSG ikke ønskede at rekruttere spillere født i Afrika, fordi man "aldrig kan være sikker på, om deres fødselsdato passer".

Tidligere i november meddelte PSG, at man havde indledt en intern undersøgelse for at komme til bunds i sagen. I sidste uge meddelte den franske storklub, at man ikke havde fundet beviser på, at der var blevet diskrimineret.

