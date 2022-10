Lyt til artiklen

Mindst 32 børn er døde i forbindelse med lørdagens stadiontragedie i Indonesien.

I alt 125 mennesker er blevet kvalt eller trampet ihjel i det kaos, der opstod.

»Ud fra de seneste oplysninger, vi har modtaget, kan vi se, at 32 af de 125 personer, der døde ved urolighederne, var børn, hvor den yngste var mellem tre og fire år,« siger en embedsmand til nyhedsbureauet AFP.

Tragedien udspillede sig, da fans af Arema FC stormede banen på Kanjuruhan Stadion i Malang, efter at deres hold havde tabt 2-3 til Persebaya Surabaya.

Politiet, der beskriver hændelserne efter kampen som »optøjer«, siger, at de forsøgte at tvinge tusindvis af fans til at vende tilbage til tribunerne, og at de affyrede tåregas, efter at to betjente var blevet dræbt.

Tåregassen fik tilskuere til at strømme mod udgangene, og mange af de døde blev ifølge politiet kvalt eller trampet ihjel.

Under kaosset blev også 323 personer såret i det, der er en af verden dødeligste stadiontragedier nogensinde.

Tidligere mandag var Arema FCs præsident, Gilang Widya Pramana, ude at påtage sig ansvaret for tragedien i en tårevædet tale.

»Jeg, som præsident for Arema FC, tager det fulde ansvar for hændelsen. Jeg undskylder over for ofrene, deres familier, alle indonesere og ligaen,« lød det fra Gilang Widya Pramana ifølge AFP.

Den indonesiske regering er gået ind i sagen og har opfordret politiet til at identificere og finde frem til dem, der fik kaosset til at opstå på stadion.

Politiets egne procedurer skal også evalueres. Kritikere har påpeget, at der var en overdreven brug af tåregas fra politiet side under urolighederne, som var med til at eskalere den panik, der opstod på det store stadion.

Der er nemlig plads til 42.000 tilskuere på Kanjuruhan Stadion, og lørdagens kamp var udsolgt. Ifølge politiets oplysninger stormede 3000 fans banen.