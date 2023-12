Kigger man på tirsdagens kendelser, burde Bayern München ifølge Thomas Müller have fået straffespark mod FCK.

Der er en del utilfredshed at spore hos Bayern München efter onsdagens 0-0-kamp på hjemmebane mod FCK i Champions Leagues gruppespil.

- Jeg er vred over, at vi ikke formåede at score. Vi tog ikke nok risici, lyder det fra angriberen Thomas Müller ifølge klubbens hjemmeside.

- Du er nødt til af og til at risikere at miste bolden eller at tage en 50-50-chance og vinde andenbolden. Vi var ikke villige til at tage nogen risici.

Fra målmanden Manuel Neuer er analysen også, at Bayern München ikke var aggressive nok.

- Hvis vi havde fortsat med at angribe dem og løbet dybt for at udfordre dem og chippe bolden bag baglinjen mere, så ville det have været mere farligt for dem, siger han.

Fra cheftræner Thomas Tuchel lyder det, at Bayern München havde svært ved at få tempoet op i kampen.

- København forsvarede dybt … Det var ikke flydende eller risikabelt nok, siger han.

- Jeg forventede, at vi ville spille mere frit, men det gik lige modsat. Vi prøvede at få kampen under kontrol for tidligt og gjorde det ikke godt nok.

Müller fortæller også streamingtjenesten Dazn, at han mener, at dommeren skulle have holdt fast i sin beslutning om straffespark i tillægstiden, da Peter Ankersen ramte bolden med armen i feltet.

Dommeren ændrede mening efter at have set situationen igennem på video.

- Jeg er ikke ven med den regel, men når du sammenligner det med i går, så er det ret underligt, siger Müller med henvisning til lignende kontroversielle kendelser, som tirsdag førte til straffespark mod henholdsvis Newcastle og Dortmund.

- Jeg tror, at lovgiverne vil prøve at gøre kendelser om hånd på bolden objektive, men det kan man ikke.

/ritzau/