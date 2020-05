Bayern-profilen Thomas Müller skulle vænne sig til omgivelserne, da Bundesligaen blev sat i gang igen.

Det var under meget anderledes omgivelser, da Bayern München søndag igen kunne gå på banen til en kamp efter to måneders coronapause.

Sydtyskerne startede op igen med et opgør i hovedstaden mod oprykkerne fra Union Berlin. Men hvor hjemmeholdet sædvanligvis ville have haft et fyldt stadion i ryggen, var der nu gabende tomt på lægterne.

- Atmosfæren føltes lidt som en old boys-kamp, spillet klokken syv om aftenen under projektørlys.

- Men så snart bolden rullede, tog kampen vores fokus, siger Müller ifølge AFP efter sydtyskernes sikre sejr på 2-0 over Marcus Ingvartsen og co.

Bundesligaen er den første store fodboldliga, der starter op igen efter coronapausen. Det skete under strenge retningslinjer. Afsprittede bolde, ingen high fives og masser af coronatest.

- Der var enkelte sommerfugle i maven, om hvordan det ville gå, inden vi startede. Ligesom inden den første kamp i sæsonen i august, siger Thomas Müller.

- Jeg var ikke bekymret for, om noget ville gå galt. Alt er blevet forklaret tydeligt for os.

Med sejren fortsætter Bayern kursen mod klubbens ottende mesterskab i træk. Der er fire point ned til Dortmund på andenpladsen med otte kampe tilbage.

/ritzau/